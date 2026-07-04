José Alberto Castro prepara un spin-off de la telenovela de Univisión “Las Hijas de la Señora García”

Una de las telenovelas de las últimas décadas que ha tenido mayor recepción en la plataforma de Televisa Univisión es la de “Las Hijas de la Señora García” y, desde su capítulo final, en marzo de 2025, el público quedó pidiendo un poco más ante lo interesante que estuvo el melodrama.

Es por esa razón que el productor José Alberto Castro dio la primicia este viernes en el canal de “Las Estrellas” de que se encuentra preparando una secuela de esta exitosa producción.

José Alberto Castro anuncia un posible spin-off de “Las Hijas de la Señora García”

El productor fue entrevistado en medio de las grabaciones de la nueva telenovela a estrenar “Tierra de Amor y Coraje” y aprovechó para dar el importante adelanto.

“Sí hay una parte; estamos trabajando en el escritorio ahorita. Estamos en un proceso de estructura para ver si se puede dar. Sería realizar una especie de spin-off con un cierre peculiar“, destacó Castro.

José Alberto Castro está encantado con la producción de “Tierra de Amor y Coraje”

Asimismo, el productor recordó que tiene 35 años trabajando con Televisa Univisión y que ha contado con un grandioso equipo de trabajo en ese lapso, el cual sigue alabando en lo que está siendo la producción de “Tierra de Amor y Coraje“, telenovela que se estrenará el 17 de agosto en Estados Unidos.

“Esas ganas, ese ímpetu, ese amor a la camiseta (Univisión) se mantiene“, comentó al respecto. Aunado a eso, añadió sobre el trabajo en equipo: “Es una tradición que tenemos en esta empresa que nos ha permitido hacer la televisión que hacemos y llegar hasta donde hemos llegado. Ha sido un gusto tenerlos y compartir con ellos todo este proceso”.

¿De qué trata “Tierra de Amor y Coraje”?

Esta telenovela está inspirada en la producción brasilera “Irmãos Coragem”, de 1970, basada en la vida campestre, algo tradicional en esta cadena.

Su elenco principal está conformado por Sofía Castro como Clara Barrios, Enmanuel Palomares como Juan Coraje, Brandon Peniche como Jerónimos Coraje y Emilio Osorio como Eduardo Coraje (Lalo).

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