Larga lista: invitados que asistieron a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Ni el hermetismo logró frenar la curiosidad. La boda de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, reunió a cientos de invitados y a varias de las figuras más conocidas del entretenimiento. Aunque la pareja buscó mantener la celebración lo más oculta posible, poco a poco comenzaron a conocerse algunos de los nombres que hicieron parte del esperado enlace.

De acuerdo con una fuente citada por NBC News, los ahora esposos querían una ceremonia “más privada”, pese a elegir uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad para dar el “sí, quiero”.

Entre los pocos detalles confirmados también se conoció que Adam Sandler fue el encargado de oficiar la ceremonia. Además, Taylor Swift y Travis Kelce vistieron diseños creados por Jonathan Anderson, director creativo de Dior, confeccionados en los talleres de la firma ubicados en la Avenida Montaigne 30 de París. Ambos completaron sus atuendos con zapatos personalizados de Louboutin, mientras que la cantante eligió joyas de Cartier para acompañar su vestido.

Actores, músicos y modelos dijeron presente

Aunque la lista completa permanece bajo reserva, los fotógrafos que permanecieron en los alrededores del recinto lograron captar la llegada de varias celebridades.

Entre los asistentes que ya fueron identificados aparecen Hugh Grant junto a su esposa Anna Elisabet Eberstein, Ethan Hawke, Bradley Cooper, Dakota Johnson, Ed Sheeran acompañado por Cherry Seaborn, Karlie Kloss y Camila Cabello.

Algunas de las invitadas también llamaron la atención por sus elecciones de vestuario. Karlie Kloss apareció con un vestido satinado dorado, mientras que Camila Cabello apostó por un diseño rojo de encaje semitransparente.

Uno de los nombres que más expectativa generó fue el de Selena Gomez. Diversos medios especializados aseguran que la artista habría estado entre las invitadas a la celebración, aunque hasta el momento no han aparecido fotografías que confirmen su presencia.

Se estima que cerca de mil personas asistieron a la boda, una cifra que convirtió el evento en una de las reuniones de celebridades más comentadas de los últimos años.

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