El gran misterio de Adam Sandler oficiando la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La celebración de Taylor Swift y Travis Kelce dejó muchas imágenes memorables, pero hubo un detalle que terminó acaparando buena parte de los titulares. A la par del millar de invitados y del despliegue que acompañó el enlace en el Madison Square Garden de Nueva York, fue Adam Sandler quien asumió una de las responsabilidades más importantes del día al oficiar la ceremonia.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado emitido por los publicistas de la cantante, donde también revelaron que la casa de moda Dior vistió a los novios. Allí explicaron que “la ceremonia unió a ambas familias y fue oficiada por su amigo Adam Sandler”, una frase que despertó inmediatamente la curiosidad de los seguidores de la pareja.

La amistad que lo llevó hasta el altar

Aunque Sandler no forma parte del círculo más íntimo del matrimonio, en los últimos años construyó una cercana relación tanto con Kelce como con Swift.

El vínculo con el jugador nació durante la producción de “Happy Gilmore 2”, película estrenada en 2025 en la que Travis Kelce realizó un pequeño “cameo”. El actor, además de protagonizar el proyecto, participó como guionista y productor.

En una entrevista concedida a Extra en julio de 2025, Sandler explicó por qué quiso contar con el deportista: “Mis hijas adoran a Taylor, yo adoro a Taylor. Travis es muy simpático. Quería hacer algo, así que escribimos algo para él. Y cuando aceptó, mis hijas se emocionaron mucho, incluida mi esposa (la actriz Jackie Sandler). Todo el mundo lo adora”.

Su buena impresión sobre Kelce también se vio durante una conversación con Entertainment Tonight: “Travis es un tipo tan amable y simpático, y divertidísimo. Es como los chicos con los que crecí. Cuando estaba con él, me recordaba a mis amigos del instituto, para poder reírnos y decir lo que pensábamos”.

Tras participar en la película, el jugador escribió en Instagram: “Amigo, esta vida es una locura. Aún es surrealista que tuviera esta oportunidad. ¡Gracias hermano, por la oportunidad y por darnos a todos Happy Gilmore 2!”.

Taylor Swift también ocupa un lugar especial

La conexión entre Sandler y la intérprete de “The Best Day” también está marcada por su familia. El actor ha contado en varias ocasiones que sus hijas, Sunny y Sadie, son seguidoras de la artista desde hace años y que en casa escuchan cada uno de sus discos el mismo día de su lanzamiento.

Incluso confesó en el pódcast “Conan O’Brien Needs a Friend”, de SiriusXM, que Swift es una de las pocas personas capaces de ponerlo nervioso: “Sabes qué, Taylor Swift, por lo que significa para mis hijas, me pone un poco nervioso. Simplemente porque no quiero arruinarlo”, afirmó. Y añadió: “No me mantengo tan tranquilo como debería”.

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