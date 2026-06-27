Alerta extrema en Utah por histórica bandera roja meteorológica y avance de incendios

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Salt Lake City declaró una “situación particularmente peligrosa” (alerta roja por bandera roja), la primera en la historia del servicio, de acuerdo con una publicación en redes sociales.

“ESTO ES EXTREMADAMENTE RARO… Las ráfagas de viento de más de 40-50 mph, combinadas con altas temperaturas y aire extremadamente seco, podrían provocar una propagación explosiva de incendios forestales. Cualquier incendio nuevo que se inicie podría extenderse rápidamente y volverse difícil de controlar”, dijo Chase Thomason, meteorólogo de KUTV.

El mismo día que se emitió la alerta por riesgo extremo de incendios, el gobernador de Utah, Spencer Cox, declaró el estado de emergencia, con la siguiente prohibición temporal de uso de fuegos artificiales personales hasta el 5 de julio.

El anuncio se produce en un momento en que el estado atraviesa una temporada de incendios forestales sin precedentes, con focos que han causado evacuaciones en Eureka, un pueblo pequeño ubicado a unas 80 millas al sur de Salt Lake City.

De acuerdo con la orden ejecutiva de Cox, los guardabosques del estado tienen la facultad de prohibir el uso de fuegos artificiales en todo el estado. La orden suspende temporalmente una ley de 2024 que impedía a los guardabosques prohibir fuegos artificiales en las ciudades de todo el estado.

“No se trata de quitarles la capacidad de decisión a las comunidades locales. De hecho, queremos que el conocimiento local sea el eje central de este proceso”, indicó el gobernador en una rueda de prensa el jueves.

Agregó que, aunque la postura general del Estado es que los fuegos artificiales están prohibidos, los jefes de bomberos y los funcionarios locales todavía pueden asignar lugares donde se permitan los fuegos artificiales, si las condiciones de calor, sequedad y viento que están alimentando los incendios lo permiten, informó The Guardian.

“Creemos que esto logra el equilibrio adecuado”, expresó Cox.

Hasta ayer viernes, Utah contaba con nueve incendios forestales activos que ardían en más de 143,000 acres, dijo el panel de control de incendios forestales del estado. En lo que va de año, Utah registró 373 incendios forestales. Todos menos 100 de ellos provocados por el humano.

Entre los incendios actuales está el de Cottonwood, descubierto el lunes por las autoridades y descrito por Cox como el más destructivo de la historia del estado. Hasta el momento, ha arrasado casi 72,000 acres y no está contenido en absoluto, dice la información sobre incendios en Utah. Además, obligaron al corredor de la estación de esquí Eagle Point y ha dañado varias estructuras en sus alrededores.

Aparte de los esfuerzos por sofocar los nuevos focos de llamas, el humo sigue cubriendo las zonas aledañas. Las columnas de humo se mantienen lo suficientemente altas como para ser visibles desde todo el estado, afectando la calidad del aire en destinos turísticos populares como los parques nacionales de Zion y Bryce Canyon, ubicados al sur del fuego.

Se prevé un mayor peligro de incendios mientras una ola de calor azota la costa oeste de EE.UU., con condiciones preocupantes para estados como Colorado y Arizona.

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