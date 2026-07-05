Muere otro mexicano bajo custodia de ICE en Texas, suman 16 en el segundo gobierno de Trump

La muerte de un ciudadano mexicano bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) elevó a 16 el número de connacionales fallecidos en centros de detención migratoria desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, de acuerdo con información oficial de la agencia estadounidense.

Se trata de Félix Alcorta Rodríguez, de 63 años, quien perdió la vida el pasado 19 de junio en el Centro de Detención del Condado de Webb, ubicado en Laredo, Texas. Aunque el fallecimiento ocurrió hace más de dos semanas, el caso cobró relevancia en México durante este fin de semana, debido a que las autoridades mexicanas no habían informado públicamente sobre el hecho.

ICE confirmó la muerte días después

El ICE dio a conocer el fallecimiento mediante un comunicado publicado el 24 de junio, cinco días después de que ocurrieron los hechos.

Según la versión oficial, personal del centro de detención encontró a Alcorta Rodríguez inconsciente alrededor de las 21:13 horas. De inmediato se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y se solicitó el apoyo de los servicios médicos de emergencia.

Posteriormente fue trasladado al Laredo Medical Center, donde los médicos confirmaron su fallecimiento a las 22:02 horas.

La agencia estadounidense precisó que la causa oficial de la muerte continúa pendiente, ya que será determinada una vez que concluyan los resultados de la autopsia.

¿Por qué estaba detenido el mexicano?

De acuerdo con el reporte del ICE, Félix Alcorta Rodríguez ingresó a custodia migratoria el 16 de junio, luego de ser liberado de la cárcel del condado de Webb.

#Internacional



Félix Alcorta Rodríguez, migrante mexicano de 63 años, murió el 19 de junio mientras permanecía bajo custodia del @ICEgov en un centro de detención de #Texas, #EEUU; la causa de su fallecimiento continúa bajo investigación.



?Con este caso, suman 16 mexicanos? pic.twitter.com/sPEOebFrO6 — Punto de Referencia (@MXReferencia) July 4, 2026

Las autoridades señalaron que previamente había sido detenido por la policía de Laredo en cumplimiento de una orden judicial derivada de una falta de comparecencia ante un tribunal, relacionada con un caso de conducir bajo los efectos del alcohol registrado en 2018.

El expediente oficial también refiere antecedentes por:

Uso no autorizado de un vehículo.

Disposición indebida de baterías de ácido-plomo.

Conducción en estado de ebriedad.

El ICE aseguró que durante los días que permaneció bajo su custodia recibió atención médica y fue valorado por personal de salud.

Asimismo, informó que notificó el fallecimiento al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a la Oficina del Inspector General, a la Oficina de Responsabilidad Profesional del ICE, al Consulado General de México y a los familiares o contactos designados del ciudadano mexicano.

Crecen las críticas por las condiciones en el centro de detención

La muerte de Alcorta Rodríguez ocurre en medio de cuestionamientos sobre las condiciones del Centro de Detención del Condado de Webb, instalación administrada por la empresa privada CoreCivic.

Diversos informes de inspección elaborados meses atrás detectaron presuntas deficiencias importantes en ese centro, entre ellas:

Atención médica considerada insuficiente.

Fallas en los protocolos para monitorear personas con riesgo de suicidio.

Deficiencias en la atención especializada para mujeres embarazadas.

Problemas relacionados con la supervisión de los servicios médicos.

Estas observaciones han incrementado las críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos, que desde hace tiempo denuncian condiciones inadecuadas en diversos centros de detención migratoria operados en Estados Unidos.

Suman 16 mexicanos fallecidos bajo custodia de ICE

Con este caso, ya son 16 los ciudadanos mexicanos que han muerto mientras permanecían bajo custodia del ICE durante el actual gobierno de Donald Trump.

Además, Alcorta Rodríguez representa:

El sexto mexicano fallecido bajo custodia migratoria durante este periodo.

fallecido bajo custodia migratoria durante este periodo. La quinta muerte registrada en Texas dentro de instalaciones del ICE en lo que va del año.

Organizaciones especializadas en derechos humanos han advertido que la mortalidad en los centros de detención migratoria muestra una tendencia al alza.

Diversos reportes sostienen que las muertes bajo custodia alcanzan niveles no vistos en más de una década y atribuyen este incremento, entre otros factores, al endurecimiento de la política migratoria, al aumento de personas detenidas y a deficiencias en la atención médica dentro de las instalaciones.

Organizaciones exigen mayor transparencia

La demora en la difusión del fallecimiento también ha generado cuestionamientos. Aunque la muerte ocurrió el 19 de junio, el ICE informó públicamente del caso hasta el 24 de junio, mientras que en México no hubo un pronunciamiento oficial inmediato.

Ante este escenario, organizaciones civiles y defensoras de los derechos de las personas migrantes han solicitado investigaciones transparentes sobre cada fallecimiento ocurrido bajo custodia federal y exigen que las autoridades estadounidenses garanticen condiciones dignas, atención médica adecuada y mecanismos efectivos de supervisión, especialmente en los centros administrados por empresas privadas.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses mantienen que la causa oficial del fallecimiento de Félix Alcorta Rodríguez permanece bajo investigación, a la espera del dictamen final de la autopsia.

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