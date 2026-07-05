Al menos 2,300 hinchas de Inglaterra tienen prohibición de viajar a México

Con el fin de blindar los octavos de final del Mundial 2026, más de 2,300 aficionados de la Selección de Inglaterra tienen prohibido viajar a México, Estados Unidos o Canadá para presenciar el Mundial 2026, especialmente el partido ante México.

Esta restricción forma parte de un estricto protocolo de seguridad implementado por la Unidad de Policía de Fútbol del Reino Unido (UK Football Policing Unit) para neutralizar a individuos con antecedentes violentos vinculados al deporte rey. A los aficionados señalados les fue retirado el pasaporte semanas antes del arranque del certamen, impidiendo de raíz su traslado a territorio norteamericano.

La Embajada británica en México confirmó a ESPN que el comportamiento de la fanaticada inglesa ha sido impecable a lo largo del torneo gracias a esta estrategia de contención previa: “Fue una medida exitosa que se tomó antes del Mundial, de acuerdo con la UK Football Policing Unit. Esto ha permitido que el comportamiento de los aficionados ingleses haya sido excelente en este torneo”, informaron fuentes diplomáticas.

Se esperan 8,000 ingleses en el Estadio Ciudad de México

El choque de octavos de final representa un desafío logístico de alta envergadura. México es, de manera habitual, uno de los destinos predilectos para el turismo británico, registrando un flujo promedio de 500,000 visitantes ingleses al año.

En ese sentido, los organizadores de la cita mundialista en México estiman el arribo de al menos 8,000 hinchas de Inglaterra. Ante este panorama, la representación diplomática de la isla ha emitido una serie de recomendaciones de conducta y convivencia para sus connacionales con el fin de mantener los saldos blancos que han caracterizado al certamen.

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