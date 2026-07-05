Clientes recomiendan pensarlo dos veces antes de comprar leche en Costco

Costco es conocido por ofrecer precios competitivos en compras al mayoreo, pero hay un producto que, según comparaciones recientes y comentarios de clientes, podría no representar el ahorro que muchos esperan: la leche.

Aunque Costco mantiene su reputación como uno de los principales clubes de almacén en Estados Unidos, distintos análisis de precios muestran que la leche puede resultar más cara que en otros supermercados, incluso frente a cadenas que no venden al mayoreo.

Actualmente, el sitio web de Costco muestra un paquete de 2 galones de leche al 2% por $8.99, lo que equivale a $4.50 por galón.

En comparación, Aldi vende el galón de leche al 2% por $3.29, Kroger lo ofrece por $3.39, mientras que Walmart registra el precio más bajo, con $2.78 por galón.

Aunque estos montos pueden variar según la ciudad o la región, la diferencia resulta significativa.

Cabe señalar que los precios publicados en el sitio web de Costco no siempre coinciden con los de las tiendas físicas.

Sin embargo, varios clientes han comentado en Reddit que también han observado incrementos de precios en las sucursales.

Sin embargo, Costco tampoco registra el precio más alto del mercado. Trader Joe’s vende medio galón de leche entera orgánica por $5.99, mientras que Whole Foods ofrece un galón de leche orgánica al 2% por $7.49.

El precio de la leche influye en dónde hacen sus compras los consumidores

La leche es uno de los productos cuyo precio más recuerdan los consumidores y que suele influir en la elección del supermercado donde realizan el resto de sus compras.

Aunque actualmente existen miles de productos distintos en los estantes, muchos compradores utilizan el precio de artículos básicos como la leche para evaluar qué tienda les ofrece un mejor valor general.

En ese contexto, la diferencia de $1.72 por galón entre Walmart y Costco podría motivar a algunos consumidores a realizar sus compras en otras cadenas.

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