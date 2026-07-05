FIFA habría perdonado roja a Balogun tras una llamada de Donald Trump a Infantino

Un escándalo político y deportivo sin precedentes impactó el Mundial 2026. Según reveló The New York Times, la FIFA habría tomado la decisión controvertida de revocar la suspensión de Folarin Balogun, máximo goleador de la selección de Estados Unidos, tras una intervención directa del presidente estadounidense Donald Trump.

Con esta polémica medida, el delantero queda habilitado para disputar el crucial encuentro de octavos de final contra Bélgica. La resolución rompe con un estricto principio de penalizaciones automáticas que la FIFA había mantenido inquebrantable en las citas mundialistas desde hace más de seis décadas.

Los antecendentes

Durante la segunda mitad del partido de dieciseisavos de final contra Bosnia y Herzegovina, y tras haber abierto el marcador a favor de los locales, Balogun vio la tarjeta roja directa luego de que una revisión en el VAR determinara que un contacto suyo provocó una preocupante torcedura en el tobillo de un rival. La expulsión conllevaba una sanción automática de un partido, lo que lo marginaba del choque ante los europeos.

Sin embargo, fuentes cercanas a la situación, consultadas por The New York Times, revelaron que el presidente Trump telefoneó el mismo miércoles a Gianni Infantino para exigir la revisión del castigo. Cuatro días después, el máximo organismo del balompié anunció un veredicto sorpresivo: apelando al artículo 27 de su código disciplinario, la FIFA dejó en suspenso la sanción por un “periodo de prueba de un año”, permitiendo que el ariete salte al campo este lunes.

El propio mandatario estadounidense celebró la resolución a través de sus redes sociales sin hacer mención explícita a la llamada: “Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia”, escribió Trump en la plataforma Truth Social.

Folarin Balogun (20), de Estados Unidos, comete falta sobre Tarik Muharemovic (4), de Bosnia, durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo entre Estados Unidos y Bosnia en Santa Clara, California. (AP Photo/Jeff Chiu)

Furia en Bélgica

La Real Asociación Belga de Fútbol reaccionó con indignación inmediata ante lo que consideran un favoritismo flagrante que viola las propias normativas del torneo y las circulares enviadas a las federaciones el pasado mes de mayo. En un duro comunicado oficial, los dirigentes belgas se declararon “asombrados”.

“Por otra parte, e independientemente de lo anterior, la decisión está en contradicción directa con lo dispuesto en el Reglamento de Competencia de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, tal como se establece en el artículo 10.5: ‘Si un jugador o oficial del equipo es expulsado como resultado de una tarjeta roja directa o indirecta (segunda precaución), será automáticamente suspendido del partido siguiente de su equipo. Además, pueden imponerse nuevas sanciones.”, señala el comunicado de la Asociación.

“Con el fin de salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio en nuestro deporte, tanto en esta Copa Mundial de la FIFA como en futuras ediciones del torneo, la RBFA investiga todas las opciones potenciales”, sentención la institución belga.

Precedente peligroso

Este episodio añade leña al fuego sobre la estrecha y cuestionada relación que Gianni Infantino ha tejido con Donald Trump. El año pasado, la FIFA generó fuertes críticas al otorgarle al mandatario estadounidense el “Premio de la Paz de la FIFA”, una condecoración creada a la medida en medio de la campaña de la Casa Blanca por conseguir el Nobel de la Paz.

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