Fuego artificial del 4 de julio alcanza un avión de Delta durante su llegada a Chicago

Las celebraciones del Día de la Independencia en Estados Unidos dejaron un incidente inusual en Chicago, donde un avión de Delta Air Lines fue alcanzado por un fuego artificial cuando se preparaba para aterrizar. La aeronave logró completar el descenso sin contratiempos y no se reportaron personas heridas.

La Administración Federal de Aviación (FAA) indicó que el hecho ocurrió la noche del sábado, hacia las 8:30 p.m., durante la llegada del vuelo 1076 procedente de Atlanta al Aeropuerto Internacional Midway.

De acuerdo con el organismo, el comandante de la aeronave informó a la torre de control que un proyectil pirotécnico había golpeado el fuselaje poco antes del aterrizaje. En las comunicaciones de radio difundidas posteriormente, la tripulación describió haber escuchado una fuerte explosión y comentó que sospechaba que un cohete había detonado debajo del avión.

“Esperamos que solo haya sido el mortero que explotó debajo, pero sin duda sentimos la gran explosión”, dijo un miembro de la tripulación al control de tráfico aéreo.

Pese al impacto, el Airbus A319 aterrizó con normalidad y continuó su recorrido hasta la puerta de desembarque, confirmó Delta Air Lines.

Sin daños importantes

Tras la inspección inicial, la Policía de Chicago determinó que el fuego artificial únicamente dañó parte de la pintura exterior del avión. La compañía aérea añadió que el aparato fue revisado nuevamente este domingo para descartar cualquier afectación mecánica o estructural.

El incidente ocurrió en medio de los festejos por el 4 de julio, una fecha en la que miles de espectáculos pirotécnicos se desarrollan simultáneamente en distintas ciudades del país.

Chicago no fue el único lugar donde la pólvora generó incidentes. En Nueva York, un pequeño incendio afectó brevemente el Puente de Brooklyn durante el tradicional espectáculo organizado por Macy’s, aunque las autoridades informaron que la situación fue controlada rápidamente y no dejó lesionados.

Las celebraciones de este año tuvieron un significado especial al coincidir con el 250 aniversario de la independencia estadounidense. En Washington, la administración del presidente Donald Trump organizó un espectáculo pirotécnico de gran escala con el objetivo de establecer un récord mundial.

Con información de EFE.

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