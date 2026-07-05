Hidroavión aterriza de emergencia en el East River, hay dos personas lesionadas

Un hidroavión con ocho personas a bordo realizó un aterrizaje de emergencia este domingo sobre las aguas del East River, en la ciudad de Nueva York, entre los distritos de Manhattan y Brooklyn. Todos los ocupantes fueron rescatados y únicamente dos personas sufrieron lesiones menores, informaron las autoridades.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA), la aeronave, un Kodiak 100, presentó una emergencia alrededor del mediodía, lo que obligó al piloto a descender sobre el río. Tras el impacto, uno de los puntales del ala se desprendió, por lo que ya se inició una investigación para determinar las causas del incidente.

La agencia federal publicó un vídeo del medio especializado FL360aero en el que se veía la nave flotando en el río en posición vertical y con un ala parcialmente sumergida, y divulgaba que esta llevaba seis pasajeros y dos pilotos a bordo.

The pilot of a Kodiak 100 seaplane made a hard landing today in the East River near Brooklyn, New York, at about noon local time, causing a wing strut to snap. Air traffic control was not providing services to the aircraft. The FAA will investigate. https://t.co/oEuuTipxi1 — The FAA ?? (@FAANews) July 5, 2026

“Los controladores de tráfico aéreos no estaban dando servicios a esta avioneta. La FAA lo investigará”, agregó la agencia.

Rescatan a ocupantes de hidroavión

El Departamento de Bomberos de Nueva York dijo a medios locales que los ocho tripulantes fueron rescatados por sus equipos de emergencia y dos de ellos fueron evaluados in situ por lesiones leves.

El hidroavión cayó en posición vertical en el agua, a la altura del Bajo Manhattan, y fue trasladado a un muelle por las autoridades, agregó la cadena CBS.

El accidente se produjo tras una jornada de intenso tráfico en los ríos de la ciudad debido a una concentración naval con decenas de buques militares y grandes veleros históricos con motivo del 250 aniversario de EE.UU., celebrado el sábado, aunque hoy las aguas volvieron a la normalidad.

Hace tres semanas se produjo un suceso muy similar, en el que otro hidroavión se estrelló en el mismo río sin que se reportaran heridos.

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