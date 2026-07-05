Jürgen Klopp sería confirmado como DT de Alemania en las próximas horas

Tras la renuncia de Julian Nagelsmann por la eliminación de la Mannschaft en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) ha encontrado a su salvador. Jürgen Klopp ha aceptado convertirse en el nuevo director técnico de la Selección de Alemania para liderar la reconstrucción total del equipo nacional.

Según adelantó el periodista especializado Fabrizio Romano, el estratega de 59 años asumirá el reto más importante del fútbol teutón en la última década, buscando rescatar a una potencia que lleva doce años sumida en una profunda crisis de resultados en las citas mundialistas.

La prematura eliminación de Alemania en la ronda de 32, al caer en la tanda de penaltis frente a Paraguay, fulminó el proceso de Nagelsmann y obligó a la DFB a activar un plan de emergencia de primer nivel. Según Romano, el acuerdo entre Klopp y la federación ya está cerrado, a falta de finiquitar los últimos flecos contractuales.

??? BREAKING: Jürgen Klopp as new Germany head coach, here we go! ?



Klopp has accepted to take over; long term contract details, project and RB Group exit still under discussion, but he will be the new head coach.



RB considered Glasner as replacement but he signs at #NFFC.? pic.twitter.com/a5uULmyCJx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026

La misión de Klopp no será sencilla. Alemania arrastra una alarmante “maldición” en las Copas del Mundo: no gana un solo partido de eliminación directa en un Mundial desde que levantó el trofeo en Brasil 2014. Tras los fracasos históricos en las fases de grupos de Rusia 2018 y Qatar 2022, este nuevo tropiezo en 2026 colmó la paciencia de los aficionados y directivos.

La llegada de Jürgen Klopp supone el nombramiento más mediático e importante del planeta fútbol en este año. Se espera que la DFB haga la presentación oficial en los próximos días, una vez que se desvincule por completo de sus obligaciones corporativas, marcando el inicio de una nueva era para el fútbol germano.

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