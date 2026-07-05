Karol G se sincera con sus fans antes de iniciar “Viajando por el Mundo Tropitour”

Una de las artistas que se muestra generalmente de manera más espontánea delante de sus seguidores es Karol G y, cuando llegó el mes del inicio de su nueva gira “Viajando por el Mundo Tropitour”, la cantante colombiana compartió con sus seguidores un reflexivo mensaje.

La “Bichota” compartió una foto sin ningún escrito en su cuenta oficial de Instagram donde solamente se le ve parte del rostro y las lágrimas en sus ojos, lo que hizo que muchas personas se preocuparan por ella.

Sin embargo, dejó una historia donde explica de qué trata la fotografía, dejando claro que estaba pasando por momentos difíciles, sin especificar la época, pero ya son etapas que superó y eso la ha llevado a reflexionar bastante.

Esto dice el mensaje reflexivo de Karol G en su historia de Instagram

“4 de julio, 7:05 p.m. Acabo de aterrizar de un vuelo en el que lloré lo que no está escrito. Hace mucho tiempo dejé de compartir muchas cosas que aprendí a sufrir y a disfrutar en silencio, pero hoy sí quiero compartir porque quiero hacerlos parte, así sea energéticamente. Hoy siento mucha gratitud y mucha nostalgia; hoy, después de mucho tiempo, muchas cosas tuvieron sentido en mi cabeza y en mi corazón. Fue como un ‘boom, boom, boom’ de cosas y de repente hubo mucha claridad. ¡Hoy siento felicidad y paz!

Solo quiero decirles que no puedo esperar más para celebrar juntos en el tour tantas cosas bonitas que nos van a salir el ´cora´ de felicidad, de la magia, de la energía; se nos va a salir el ´cora´ de orgullo y del amor con todo lo que llevamos meses preparando para ustedes. Los amo, nunca he dado por sentado el cariño que me dan y es algo que les repito constantemente porque sigue siendo mi realidad. Mi compromiso por crecer y darles lo mejor cada día es inmenso e inagotable.

Mientras escribo esto, todavía tengo un ´nudote´ en la garganta. Hay lágrimas que nacen de la tristeza y otras que solo aparecen cuando el alma entiende que todo valió la pena. ¡Gracias por estar siempre ahí, aun sin saber qué pasa conmigo!”.

Aunque muchas personas no logran descifrar lo que quiere decir exactamente la cantante colombiana, todo parece indicar que se percató de que muchos (o todos) los tropiezos que ha pasado en su vida, no necesariamente recientes, han sido una enseñanza para llegar a donde está en este momento, siendo considerada la artista urbana más influyente a nivel global.

Fans le muestran su apoyo a Karol G en las redes sociales

Karol no publicaba ningún post desde el pasado 20 de junio y, tras compartir esa imagen con lágrimas en los ojos, el cariño de sus seguidores y colegas no se hizo esperar en su nueva publicación.

“¡Dios cuide, princesa, Dios te proteja!“, le comentó en el post Olga Tañón. Mientras que Becky G le envió un corazón. La palabra más repetida en el resto de los miles de comentarios es “Te amo”.

“Viajando por el Mundo Tropitour” comenzará el próximo 24 de julio en el Soldier Field de Chicago.

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