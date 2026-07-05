Messi sobre terremotos en Venezuela: “Apoyo a toda esa gente que está sufriendo mucho y que perdió familiares”

Nada más salir a la zona mixta del Hard Rock Stadium de Miami, Messi se acordó de las víctimas y afectados por los terremotos en Venezuela que azotaron al país el pasado 24 de junio.

El capitán de la selección argentina vivió el pasado viernes su partido más difícil en lo que va del Mundial 2026, necesitando una prórroga para derrotar 3-2 al debutante y revelación Cabo Verde.

Messi anotó el primero de los tres goles albicelestes. Sin embargo, su actuación y la victoria argentina quedaron en segundo plano en la zona mixta cuando ‘La Pulga’ envió un mensaje a los venezolanos.

“Mandarle un mensaje muy grande a toda la gente de Venezuela, sabemos por las terribles desgracias que están pasando, es algo difícil de explicar y apoyo a toda esa gente que está sufriendo mucho y que perdió familiares”, expresó.

Leo Messi’s beautiful message to Venezuela. ???? pic.twitter.com/Ks7HUUYN92 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2026

Messi no ha sido el único del plantel argentino que se ha pronunciado sobre la tragedia en Venezuela. Dibu Martínez entre otros también lo hicieron. Lionel Scaloni fue uno de los primeros en pronunciarse. En conferencia de prensa lamentó la tragedia y envió un abrazo al país.

Durante el Mundial 2026, varios futbolistas y entrenadores han enviado mensajes de apoyo a Venezuela tras los terremotos que golpearon al país.

El capitán ecuatoriano Enner Valencia dedicó unas palabras tras un encuentro de su selección, mientras que los colombianos Luis Díaz y Richard Ríos aprovecharon sus ruedas de prensa para enviar fuerza y acompañamiento al país afectado.

El portugués Pedro Neto abrió una conferencia con un mensaje directo, y Cristiano Ronaldo participó en un minuto de silencio junto a su selección.

También hubo pronunciamientos colectivos. Los jugadores de Cabo Verde grabaron un video en el que enviaron “un abrazo de mucha fuerza” a Venezuela, gesto que se viralizó rápidamente.

Otras selecciones como Brasil, España, Francia, Noruega, Uruguay, Egipto, Irán, Nueva Zelanda y Bélgica realizaron minutos de silencio antes de sus partidos como señal de respeto hacia las víctimas.

El español Luis de la Fuente encabezó un homenaje de su selección en Guadalajara, mientras que el portugués Roberto Martínez y el mexicano Javier Aguirre también dedicaron palabras de apoyo.

Por su parte, Venezuela continúa en fase crítica. Una semana después de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, los equipos de rescate, nacionales y extranjeros, siguen removiendo escombros, especialmente en La Guaira, la zona más golpeada.

Las autoridades reportan más de 3.000 fallecidos. El país permanece en estado de emergencia mientras avanzan las labores de búsqueda y atención humanitaria.



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