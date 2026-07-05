Real Madrid anuncia el fichaje del defensor neerlandés Denzel Dumfries

Días después de finalizar su participación con Países Bajos en el Mundial 2026, el defensor Denzel Dumfries aclaró su futuro deportivo. Este domingo, el Real Madrid anunció su fichaje.

El lateral neerlandés llega procedente del Inter de Milán italiano y que firma por las próximas cuatro campañas, hasta el 30 de junio de 2030.

“El Real Madrid CF y el Inter de Milán han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Denzel Dumfries, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030″, informó el conjunto madridista en un escueto comunicado.

Dumfries, de 30 años, se convierte así en el cuarto refuerzo del 15 veces campeón de Europa para el nuevo proyecto que va a comandar el técnico portugués José Mourinho tras el defensa francés Ibrahima Konaté, el centrocampista luso Bernardo Silva y el lateral izquierdo español Marc Cucurella.

Dumfries, que el pasado lunes fue eliminado con su selección por Marruecos en los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, ya había sido anunciado por el presidente Florentino Pérez durante su campaña electoral.

No obstante, a diferencia de los otros tres fichajes, este ha sido el primero que, aunque se dio durante el Mundial 2026, se hizo una vez se terminó la participación de la selección neerlandesa.

El Real Madrid se ha hecho con sus servicios tras abonar su cláusula de rescisión. De acuerdo con reportes, la operación rondó los $25 millones de dólares.

Dumfries estuvo cinco temporadas en el Inter Milán que le fichó en el verano de 2021 procedente del PSV Eindhoven neerlandés, un total de 207 partidos, con 27 goles anotados y 28 asistencias repartidas.

Logró conquistar ocho trofeos nacionales, entre ellos los ‘Scudetto‘ de campeón de la Serie A de 2024 y 2025.

Dumfries firmó un Mundial 2026 sólido con Países Bajos, convirtiéndose en uno de los laterales más constantes del equipo. Disputó cuatro partidos, todos como titular, acumulando 390 minutos, dos asistencias, cero goles, seis faltas cometidas y tres faltas recibidas.



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