Carlos Giménez y Adriano Espaillat coinciden en impulsar la regularización de migrantes con años viviendo y trabajando en EE.UU.

Los congresistas Carlos Giménez y Adriano Espaillat defendieron la necesidad de avanzar hacia algún tipo de regularización para migrantes que llevan años residiendo y trabajando en Estados Unidos, especialmente aquellos integrados en sus comunidades.

Durante una entrevista en el programa Face the Nation, emitido el 5 de julio, ambos legisladores, republicano y demócrata, compartieron sus experiencias personales como migrantes llegados a Estados Unidos en su infancia.

Coincidencia en la “regularización” de migrantes

Aunque desde perspectivas políticas distintas, los congresistas coincidieron en que el Congreso debería explorar soluciones para quienes ya forman parte del tejido social y económico del país.

Giménez, republicano por Florida, defendió la idea de “regularizar” la situación de inmigrantes que llevan años en Estados Unidos, trabajan y no tienen antecedentes criminales, para que puedan “salir de las sombras”, pagar impuestos y vivir con estabilidad legal, aunque sin comprometer automáticamente la vía hacia la ciudadanía.

Por su parte, Espaillat subrayó la necesidad de una reforma más estructural que incluya a los Dreamers, trabajadores agrícolas y familias separadas por el sistema migratorio. En su opinión, la regularización de estos grupos representa una medida de estabilidad social y económica.

“Hay tres puntos concretos que creo que son fáciles de solucionar. Dreamers es uno de ellos. Estos son jóvenes que vinieron aquí cuando tenían uno o dos años. Muchos de ellos no hablan el idioma de su tierra natal o no tienen conexión alguna con el país donde nacieron, pero son estadounidenses. Creo que la mayoría de la gente está de acuerdo en que se les debería permitir entrar, se les debería permitir quedarse aquí. Entonces, regularizarlos es uno”, señaló.

“Trabajadores agrícolas, muchos de los cuales no van al campo a trabajar porque temen ser arrestados y deportados, y los necesitamos. Y luego mantener unidas a las familias es importante, porque una familia dividida, fracturada, es una familia débil, y muchas familias débiles constituyen una nación débil. Estos son tres elementos: soñadores, trabajadores agrícolas y mantener unidas a las familias”, añadió.

TPS y protección humanitaria en el debate

Otro de los puntos de coincidencia parcial fue el Estatus de Protección Temporal, en el que reconocieron la complejidad de las decisiones sobre su continuidad para comunidades como las de Haití y Venezuela.

Giménez advirtió que el TPS no debe ser “abusado”, pero sostuvo que en casos de países en crisis o con condiciones inseguras, como Haití, la deportación podría ser inapropiada. Espaillat, en la misma línea, defendió la extensión de estas protecciones por razones humanitarias y alertó sobre el riesgo de devolver personas a contextos de violencia o inestabilidad.

“El problema e la inmigración se exacerbó por las fronteras abiertas que tuvimos durante los años de Joe Biden. Y hubo millones de personas que llegaron a los Estados Unidos y eso realmente impulsó el tema de la inmigración. Las fronteras ahora están cerradas, y siempre he dicho que una vez que se aseguren las fronteras, entonces podremos tener un debate honesto sobre las personas que están aquí”, expresó el republicano.

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