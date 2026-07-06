Jefe del Comando Sur se reúne con Delcy Rodríguez para coordinar la reconstrucción en Venezuela

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, viajó este lunes a Venezuela para coordinar con el Gobierno venezolano las acciones de cooperación destinadas a la reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos del 24 de junio, que por ahora dejan un saldo oficial de 3.535 fallecidos y 16,740 heridos.

Durante su visita, Donovan sostuvo una reunión con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y otras autoridades venezolanas para avanzar en una agenda conjunta enfocada en la recuperación de la infraestructura dañada, especialmente en La Guaira, la región más golpeada por los sismos.

De acuerdo con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), ambos gobiernos trabajan en una “nueva agenda de cooperación que ayude en la reconstrucción de la infraestructura afectada” en esa zona del norte del país.

La visita también tuvo como propósito “coordinar operaciones de rescate, asistencia humanitaria y logística”, según informó el equipo de prensa de la mandataria venezolana.

Stepping up to help the Venezuelan people:#SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan visited Venezuela today. Along with Chargé d’Affaires John M. Barrett, the general got an on-the-ground look at the crucial, life-saving support U.S. service members there are providing to? pic.twitter.com/ygUx3f8BYX — U.S. Southern Command (@Southcom) July 7, 2026

La delegación estadounidense estuvo integrada además por el encargado de negocios en Venezuela, John Barrett, y el mayor general Kevin Jarrard, responsable de supervisar las labores de rescate y salvamento realizadas por los grupos de tarea enviados por Estados Unidos.

Por la parte venezolana participaron el ministro de Interior, Diosdado Cabello; el ministro de Defensa, Gustavo González; el vicecanciller para Europa y Norteamérica, Oliver Blanco, y el jefe de la misión diplomática en Washington, Félix Plasencia.

Contactos para la recuperación

La reunión se produce mientras ambos países mantienen contactos sobre la recuperación posterior al desastre. El pasado jueves, Rodríguez informó que su gobierno sostiene conversaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional para “recuperar recursos” destinados a financiar la reconstrucción.

La presidenta encargada también señaló que mantiene comunicación con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, organismos que, según afirmó, han ofrecido cooperación no reembolsable y líneas de crédito para apoyar el proceso de recuperación del país.

Según el balance oficial actualizado este lunes, además de las 3,535 personas fallecidas y 16,740 heridas, los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 dejaron 17,854 personas sin vivienda. Las autoridades mantienen el registro de 856 edificios afectados y 190 completamente colapsados.

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