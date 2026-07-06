Los terremotos en Venezuela dejan ya 3,535 fallecidos, según nuevo balance oficial

La cifra de muertos por los terremotos del 24 de junio en Venezuela aumentó a 3,535, según el más reciente balance oficial divulgado este lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. El reporte mantiene en 16,740 el número de heridos y confirma que la emergencia continúa doce días después de los sismos.

De acuerdo con la actualización, el número de fallecidos creció en 193 personas respecto al informe presentado el domingo, mientras los equipos que permanecen en las zonas afectadas continúan las labores de búsqueda y remoción de escombros.

Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, afectaron a Caracas y a otros seis estados del norte del país, con La Guaira como la zona más golpeada. El desastre ya es considerado el más mortífero registrado en Venezuela en el último siglo, por encima del sismo de 1967, que dejó 245 fallecidos.

El balance oficial indica que 6,462 personas han sido rescatadas, una cifra que permanece sin cambios desde el pasado jueves. En contraste, el número de personas que perdieron su vivienda aumentó a 17,854, por lo que las autoridades habilitaron 82 campamentos transitorios, tres más que en la jornada anterior.

Daños materiales sin variaciones

Rodríguez informó además, a través de Telegram, que el registro de daños materiales tampoco presenta variaciones, con 856 edificios afectados y 190 completamente colapsados.

Las autoridades señalaron que 86.794 familias han recibido asistencia desde el inicio de la emergencia y que se han distribuido 9.603 toneladas de alimentos. El operativo también mantiene desplegados a 29,567 efectivos del Ejército y de los cuerpos de seguridad, junto con 27,930 voluntarios registrados.

En cuanto a los desaparecidos, el Gobierno no ha actualizado la cifra oficial desde el 25 de junio, cuando informó que había 157 personas en paradero desconocido. No obstante, la plataforma ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela, creada para facilitar la búsqueda de familiares, registra hasta ahora más de 30.000 personas con las que no se ha logrado establecer contacto.

Doce días después de los terremotos, buena parte de los equipos internacionales de rescate ya concluyeron sus operaciones. En las áreas más afectadas permanecen bomberos, funcionarios de defensa civil, voluntarios y habitantes de las comunidades, quienes continúan retirando escombros en busca de víctimas.

Con información de EFE.

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