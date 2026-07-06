Lele Pons eligió no celebrar su cumpleaños tras la tragedia por los terremotos en Venezuela

La influencer Lele Pons se ha mostrado solidaria con sus compatriotas de Venezuela luego de que el pasado 24 de junio el país vivió un inusual doblete sísmico que suma más de 3,000 fallecidos, miles de heridos y cientos de edificaciones colapsadas. Ante la tragedia que vive Venezuela, Lele Pons decidió no celebrar su cumpleaños número 30.

Lele Pons cumplió 30 años el pasado 25 de junio, justo un día después del desastre natural más grave que ha sufrido Venezuela en los últimos 30 años. La influencer explicó que, ante todo el dolor que estaban sintiendo sus coterráneos, no le parecía adecuado celebrar su cumpleaños.

“La semana pasada fue mi cumpleaños número 30, pero no me parecía apropiado celebrarlo con todo lo que está sucediendo en Venezuela. ¡Hay un momento para todo! Los amo”, escribió Lele Pons en su cuenta de Instagram.

Lele Pons publicó un collage de fotos en el que mostró una foto de su cumpleaños anterior antes del nacimiento de su hija Eloísa y otra foto de este año con la bebé en sus brazos.

Lele Pons ha usado su plataforma para coordinar ayuda para las víctimas de los terremotos en Venezuela. Incluso ha apoyado como voluntaria al centro de acopio de Global Empowerment Mission (GEM) en Doral, Florida.

La celebridad de Internet dijo en una entrevista a NBC 6 South Florida el 29 de junio que su objetivo es que el envío de ayuda a Venezuela desde Estados Unidos se mantenga durante varios meses, ya que las necesidades de los afectados se mantendrán durante algún tiempo.

“Necesitan nuestra ayuda, seas venezolano o no. Y esto es solo el comienzo. No es que hoy sea lunes y mañana volvemos a lo de siempre. Esto va a tomar mucho tiempo. Mi meta es que esto dure meses. No paremos, porque a veces olvidamos. Olvidamos y decimos, bueno, ya. Sé que siempre podemos hacer más”, dijo.

El pasado 24 de junio a las 6:04 pm, un terremoto de magnitud 7,2 sacudió varios estados del país y 39 segundos después otro sismo de magnitud 7,5 causó estragos. Los estados afectados fueron Caracas, La Guaira, Miranda, Carabobo, Falcón y Aragua. Sin embargo, la mayor cantidad de daños y fallecidos se registraron en La Guaira, donde se han mantenido las labores de búsqueda de sobrevivientes 13 días después del doblete sísmico.

Tras este desastre natural, decenas de países enviaron equipos de rescate para apoyar en las labores de búsqueda. Asimismo, se han organizado campañas de recaudación dentro y fuera de Venezuela en apoyo a las víctimas. Artistas y figuras públicas venezolanas, dentro y fuera del país, han manifestado su solidaridad colaborando en los centros de acopio y gestionando ayudas para las personas que resultaron heridas o perdieron su hogar en la tragedia.

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