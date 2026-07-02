Nicky Jam pone su avión al servicio de Venezuela y envía ayuda humanitaria

La tragedia que atraviesa Venezuela movilizó a Nicky Jam mucho más allá de un mensaje de solidaridad. El cantante decidió utilizar su avión privado para transportar ayuda humanitaria destinada a las comunidades afectadas por los terremotos que golpearon al país el pasado 24 de junio.

La iniciativa fue anunciada por el propio artista en su cuenta de Instagram, donde explicó que el primer cargamento incluye alimentos de primera necesidad y material médico básico. Con esta decisión busca agilizar la llegada de suministros a las zonas más impactadas por la emergencia.

El cantante explicó cuál era su prioridad en este momento: “Hoy no se trata de música, de escenarios ni de aplausos. Hoy se trata de algo mucho más grande, de tender una mano a quienes más lo necesitan. Estoy poniendo mi granito de arena, estoy prestando mi avión para llevar suministros para Venezuela. Estamos llevando lo más importante”, expresó.

El compromiso del cantante irá más allá de un sólo vuelo

Además de confirmar este primer envío, Nicky Jam aseguró que la iniciativa no será un esfuerzo aislado. Según explicó, su intención es mantener un puente humanitario de manera sostenida mientras continúe la contingencia que atraviesa Venezuela.

El artista también aprovechó el alcance de sus redes sociales para invitar a otras personas a sumarse a la causa. Su llamado estuvo dirigido, tanto a sus seguidores, como a colegas del mundo del entretenimiento, con el objetivo de fortalecer la recolección y distribución de donaciones.

“Invito a todos los que tengan la posibilidad de ayudar a que lo hagan. No importa si es mucho o poco, cada aporte cuenta, cada gesto suma y cada acto de amor puede marcar una diferencia. A mi gente de Venezuela, no están solos. Estamos con ustedes, los llevamos en el corazón”, manifestó.

El impacto de los terremotos

La emergencia comenzó el 24 de junio, cuando dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 estremecieron a Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia entre uno y otro.

El doble movimiento telúrico dejó importantes daños materiales, provocó colapsos estructurales y afectó a miles de familias, especialmente en Caracas y La Guaira.

De acuerdo con las cifras oficiales difundidas hasta el momento, la tragedia ha dejado más de 2,000 personas fallecidas y 10,571 heridas, además de un elevado número de damnificados que continúan necesitando asistencia.

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