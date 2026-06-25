Influencers venezolanos disponen sus redes sociales tras los terremotos para coordinar ayudas humanitarias

La emergencia nacional que vive Venezuela, luego de los terremotos de 7.2 y 7.5 grados de magnitud que se registraron en la zona norte-centro del país, ha provocado que varios famosos venezolanos, entre influencers, actores y cantantes, dispongan sus redes sociales para coordinar ayuda humanitaria.

El número de muertos por los terremotos del miércoles aumentó a 188, mientras que la cifra de heridos llegó a 1,520, informó el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez.

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Influencers venezolanos ofrecen sus redes sociales para coordinar ayudas tras terremotos

Carlos Baute

El cantante fue uno de los primeros en mover sus cuentas oficiales, compartiendo mensajes y gráficas con los teléfonos de emergencia en Caracas.

“Mis redes a total disposición para difundir cualquier información”, expresó el artista en sus historias de Instagram. Asimismo, hizo un llamado a buscar refugio, en la medida de las posibilidades.

Catherine Fulop

La actriz y modelo criolla también afirmó que sus redes sociales están al servicio de quienes deseen reportar cualquier emergencia, incluyendo personas desaparecidas. Seguidamente, empezó a publicar todo tipo de informaciones.

Danny Ocean

El cantante venezolano, de gran influencer en plataformas digitales, dispuso su cuenta oficial para centralizar pedidos de auxilio, búsqueda de personas afectadas y coordinar ayudas humanitarias.

Ocean publicó también más de cinco listas escritas a mano con nombres, edades, direcciones y números de identidad para facilitar la búsqueda y localización de los desaparecidos. Además, incluyó una lista de niños que están hospitalizados y sin familiares a su lado.

Lele Pons

Con más de 50 millones de seguidores en Instagram, Lele Pons también publicó la imagen de Danny Ocean. En sus historias sumó información sobre desaparecidos, materiales necesarios para gestionar la emergencia y constantes plegarias.

Aquí Brando

El influencer y comediante venezolano que reside en España publicó un video para anunciar que sus redes sociales están a disposición de servicios públicos e informaciones de emergencia tras los terremotos.

El joven creador de contenido ha difundido varias historias para coordinar ayudas humanitarias, localizar desaparecidos y comunicados sobre centros de acopio para insumos.

Vanessa Firmani

Otra creadora de contenido de humor que en sus cuentas oficiales ha publicado todo tipo de informaciones sobre la emergencia nacional en Venezuela.

Asimismo, publicó listas de personas que ya han sido localizadas con vida tras la tragedia, de modo que los familiares puedan leerlas y buscar los nombres.

Sascha Barboza

Conocida en redes sociales como Sascha Fitness, la influencer venezolana publicó emotivas imágenes desde una iglesia en la que oró por su país y las familias que han sido afectadas por los terremotos.

En sus historias también ha compartido mensajes privados que recibe para la búsqueda personas desaparecidas, además de información relevante, plegarias, donaciones y reportes actualizados con las cifras de fallecidos y heridos.

Uno de los desastres más costosos en la historia de Venezuela

Las pérdidas humanas son solo una parte del desastre: el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estima que los daños económicos podrían alcanzar entre $10,000 millones y $100,000 millones de dólares, una cifra que, en su escenario más grave, se acercaría al valor de todo el Producto Interno Bruto (PIB) anual de Venezuela, para convertirse en uno de los desastres más costosos de la historia del país.

Tras la tragedia, la presidente encargada Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia nacional y anunció un fondo de $200 millones de dólares para iniciar con la reconstrucción de viviendas, hospitales e infraestructura. También instruyó la apertura de líneas de crédito en la banca pública y privada para quienes perdieron negocios o empleos.

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