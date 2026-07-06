Paul McCartney interpretó “I Want to Hold Your Hand” en la boda de Taylor Swift

Los recién casados Travis Kelce y Taylor Swift se encargaron de hacer que la celebración de su boda en el Madison Square Garden, en Nueva York, fuera una experiencia para ellos y para todos sus invitados. Después de la ceremonia principal, todos pudieron disfrutar de un concierto de minutos de Paul McCartney.

Según una fuente consultada por “People”, el músico británico interpretó “I Want to Hold Your Hand”, este fue el quinto sencillo lanzado por The Beatles. Fue escrita por McCartney y por John Lennon, y su lanzamiento se hizo en noviembre de 1963.

La canción “I Want to Hold Your Hand” narra la necesidad de un chico de tomar de la mano a la chica que le gusta. Se centra en el amor inocente. Además de la temática, esta canción pudo ser la elegida para la ceremonia por tratarse de uno de los grandes éxitos de la primera etapa de la banda.

Según explicó “People”, los asistentes pudieron disfrutar de esta interpretación tras ser invitados por la propia madre de la novia. Una fuente le dijo al medio: “Después de la ceremonia, la madre de Taylor, Andrea, invitó a todos al salón de recepción donde estaba montado el escenario”.

¿Cuál es la relación entre Paul McCartney y Taylor Swift?

El desfile de famosos por Nueva York el día de la boda de Travis Kelce y Taylor Swift llamó la atención de todos. Los novios decidieron tener 1,000 invitados, entre los que resaltaban muchos famosos, entre actores, músicos y deportistas.

Uno de los invitados a la celebración fue Paul McCartney, quien además fue parte de la ceremonia como cantante. Su participación en esta boda pudo sorprender a muchos, aunque la conexión entre él y la estrella pop viene desde hace muchos años. Principalmente, Swift ha nombrado a McCartney en entrevistas, dejando claro que ha sido una referencia para ella y que lo admira.

En 2020, McCartney y Swift posaron juntos en una sesión fotográfica para la revista “Rolling Stone”. La publicación se hizo en diciembre de ese año, aunque las fotos se tomaron en octubre por las calles de Londres. Este encuentro fue parte de la serie “Musicians on Musicians”, hecha por la revista especializada en música.

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