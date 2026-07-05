Taylor Swift y Travis Kelce rifaron un objeto de lujo ligado a su historia de amor en su boda

La cantante Taylor Swift y el futbolista Travis Kelce tuvieron una de las bodas más comentadas del año. La pareja se casó el viernes 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York en una ceremonia en la que asistieron cientos de invitados y, además, la pareja rifó un lujoso objeto vinculado a su historia de amor.

De acuerdo con medios como NBC y People, la pareja organizó juegos y rifas para sus invitados durante la celebración. Asistentes a la celebración señalaron a los mencionados medios que entre los premios entregados figuraban bolsos de diseñador y un automóvil Chevrolet Chevelle convertible modelo 1970.

Ese vehículo de colección tiene un valor sentimental importante en la relación de Taylor Swift y Travis Kelce. En ese vehículo clásico fueron vistos juntos tras el primer partido de los Kansas City Chiefs al que asistió la cantante en septiembre de 2023. Esa fue una de las primeras apariciones públicas de la pareja luego de que comenzaron su relación.

Tras dos años de noviazgo, Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron en agosto de 2025 y menos de un año después se casaron con una imponente celebración en uno de los recintos más populares de Nueva York.

Algunos detalles relevantes de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce son que la ceremonia fue oficiada por el actor Adam Sandler. En un comunicado difundido por el representante de Taylor Swift, se reveló que la pareja lució atuendos de Christian Dior Haute Couture y diseñados por Jonathan Anderson, director creativo de la firma.

Asimismo, la pareja decidió no tener madrinas ni padrinos de boda. En su lugar, el hermano de la cantante, Austin Swift, acompañó a la novia como “Caballero de Honor” y Jason Kelce, hermano de Travis Kelce, fue el padrino del futbolista.

Una fuente aseguró que Paul McCartney interpretó el clásico de los Beatles “I Want to Hold Your Hand” y que Stevie Nicks también actuó. Aproximadamente asistieron 1,000 personas al evento, incluyendo celebridades desde Selena Gomez y Jennifer Lopez hasta Brad Pitt y Tom Hanks.

Taylor Swift ya había adelantado en una entrevista previa que su boda contaría con cientos de invitados.

“Sé que va a ser divertido planearlo porque creo que las únicas bodas estresantes son aquellas con pocos invitados, donde la gente está en la cuerda floja. Y tienes que evaluar tu relación con ellos para ver si deberían estar allí. No voy a hacer eso”, dijo en ese momento. “Es como, ‘Debimos habernos visto ocho veces. Estás en la cuerda floja. Nos hemos visto cinco veces’. No tienes que pensar en eso. Va a ser divertido”, dijo Swift en una entrevista en el programa The Graham Norton Show el año pasado.

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