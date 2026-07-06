Estados Unidos, México y Canadá terminan en octavos de final su sueño en el Mundial 2026

El Mundial 2026 se quedó sin anfitriones en competencia. Estados Unidos fue goleado 4-1 por Bélgica en los octavos de final, resultado que marcó la eliminación del último coanfitrión que seguía con vida en la Copa del Mundo.

El conjunto estadounidense no pudo hacer valer su condición de local y fue ampliamente superado por una selección belga que mostró contundencia de principio a fin. Con el 4-1, Bélgica aseguró su boleto a los cuartos de final y puso fin al sueño del equipo dirigido por Mauricio Pochettino.

De esta manera, el Mundial 2026 ya no cuenta con ninguno de sus anfitriones en competencia. A pesar del respaldo de su afición y de disputar el torneo en casa Estados Unidos, México y Canadá no pasaron de los octavos de final.

Canadá el primer eliminado

La selección de la hoja de maple se convirtió en el primer país anfitrión en quedar eliminada en este Mundial 2026, pero a pesar de ello concretó su mejor participación en la historia de las justas mundialistas.

Canadá empató a un gol con Bosnia Herzegovina; goleó 6-0 a Catar; y cayó ante Suiza 2-1, por lo que se ubicó en segundo lugar del Grupo B con 4 puntos, suficiente para clasificar a los 16avos de final donde derrotó a Sudáfrica 1-0.

Sin embargo, en los octavos de final se enfrentó a Marruecos y terminó su participación del Mundial 2026 con goleada de 3-0.

Después cayó México

La Selección Azteca ilusionó a su afición con la posibilidad de llegar a los Cuartos de Final de este Mundial 2026, sin embargo, cayó ante Inglaterra en el mítico Coloso de Santa Úrsula.

México hizo historia en los Mundiales al tener paso perfecto en la fase de grupos; le ganó a Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y Chequia (3-0) por lo que se clasificó con 9 puntos a los 16avos de final y en esa instancia se enfrentó y derrotó 2-0 a Ecuador.

Sin embargo, en los Octavos de Final, la Selección Nacional cayó 3-2 ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México y aunque hasta el último segundo del partido se mantuvo la sensación del empate, no se pudo concretar jugar contra Noruega en los cuartos de final.

Estados Unidos el último en caer

La selección de las barras y las estrellas cayó en los Octavos de Final al caer 4-1 ante Bélgica y es el último equipo de la Concacaf en quedar eliminado en esta justa mundialista.

Estados Unidos comenzó su paso con goleada de 4-1 sobre Paraguay, venció 2-0 a Australia y cayó ante Turquía 3-2, por lo que finalizó en primer lugar con 6 puntos y clasificó a los 16avos de final y enfrentó a Bosnia Herzegovina, equipo al cual derrotó 2-0.

Sin embargo, en los octavos de final se midió ante Bélgica, escuadra europea que derrotó al equipo estadounidense por marcador de 4-1.

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