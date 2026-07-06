Trump reconoce llamada a Infantino para que la FIFA quitara tarjeta roja a Balogun: “Pedí una revisión; la decisión del árbitro fue horrible”

Donald Trump admitió que llamó directamente al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que se revisara la tarjeta roja impuesta a Folarin Balogun.

Este lunes, en una declaración desde la Casa Blanca, Trump reconoció que pidió una revisión de la sanción que dejaba al delantero fuera del próximo partido de Estados Unidos en los octavos de final del Mundial 2026 que se juega hoy ante Bélgica.

El mandatario calificó la decisión arbitral como “horrible” y aseguró que en la jugada “no hubo falta”.

La polémica surgió tras el duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, donde el árbitro brasileño Raphael Claus expulsó a Balogun. Según Trump, la acción no justificaba una tarjeta roja y el historial del réferi “merecía revisarse”.

El presidente explicó que, al ver la repetición, decidió comunicarse con Infantino para solicitar una revisión formal. “No entendía cómo podían suspenderlo para un partido que todavía no se había jugado”, dijo.

La confesión de Trump llega después de que la FIFA decidiera el pasado domingo suspender la sanción después de la intervención del mandatario.

Trump insistió en que no buscó alterar las normas, sino corregir lo que consideró un error evidente del árbitro.

Bélgica impugna la decisión de la FIFA

La Federación Belga de Fútbol está molesta y sorprendida porque la FIFA decidió permitir que Folarin Balogun juegue contra Bélgica, a pesar de que el delantero estadounidense había sido expulsado y, según las reglas, debía cumplir suspensión automática.

En este sentido, la Federación Belga (RBFA) dice que se enteró por la prensa de que la FIFA levantó la suspensión de Balogun. Al pedir explicaciones, la FIFA respondió solo que consideraba esa solicitud como una apelación, que ya había asignado un juez y que Bélgica tenía apenas unas horas para completarla.

La RBFA asegura que nunca recibió la decisión oficial ni una explicación del proceso. Según la federación belga, para que una apelación sea válida, primero debe existir una decisión motivada enviada al país que apela.

Bélgica solo información, pero la FIFA convirtió eso en una apelación y luego la declaró inadmisible. Mientras tanto, la FIFA evitó responder cualquier pregunta de Bélgica.

La RBFA también denuncia que, en la reunión previa al partido, la FIFA quitó de su presentación la parte donde se explica la suspensión automática por tarjeta roja, algo que sí había estado presente en todos los partidos anteriores. Cuando Bélgica preguntó por qué se eliminó esa sección, tampoco obtuvo respuesta.

La Federación belga sostiene que la FIFA usa el artículo 27 de su Código Disciplinario para justificar que puede suspender la ejecución de una sanción.

No obstante, el artículo 66.4 dice claramente que una tarjeta roja implica suspensión automática para el siguiente partido. El Reglamento de la Copa del Mundo 2026 también lo confirma: si un jugador es expulsado, no puede jugar el siguiente partido.

La RBFA concluyó que, como no ha recibido ninguna explicación oficial, no tiene otra opción que impugnar la elegibilidad del jugador para el partido de octavos de final.



Sigue leyendo:

· FIFA habría perdonado roja a Balogun tras una llamada de Donald Trump a Infantino

· Bellingham consuela a Gilberto Mora e intercambian playeras tras eliminación de México ante Inglaterra

· Jordan Henderson se fracturó el brazo en la celebración de Inglaterra en el Azteca y se pierde lo que queda de Mundial 2026