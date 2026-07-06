Scaloni apuesta por una final Argentina-España: “La firmo, pero nos queda mucho a ambos”

Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, fue tajante con respecto a un posible enfrentamiento con España en la final del Mundial 2026.

“Una final con España la firmo, pero queda un camino larguísimo, nos queda mucho a ambos”, dijo Scaloni.

Y alertó: “El Mundial es complicado, los viajes, el calor, el césped, no corre muchas veces la pelota, hay muchos aspectos que no permiten ver ese favoritismo de alguna Selección. No es un Mundial normal. Ninguna Selección ha marcado una diferencia grandísima”.

Anunció cambios en el equipo

En conferencia de prensa en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el entrenador de la selección argentina fue directo ante la consulta de un periodista: “Sí, Leandro está disponible. Va a jugar”.

?? SCALONI sobre PAREDES: "Estando él en la cancha, el equipo GIRA DE OTRA MANERA"



En la previa de duelo ante Egipto ??, el entrenador elogió al mediocamista central de Boca y contó qué le aporta al equipo cuando está entre los 11 pic.twitter.com/ZWVehzBeQH — Diario Olé (@DiarioOle) July 6, 2026

El DT explicó que el mediocampista llegó a la Copa del Mundo con una lesión sufrida en el último encuentro de Boca por la Copa Libertadores -ante Universidad Católica de Chile- y celebró el esfuerzo que hizo para recuperarse. “Es simple. No tiene otra lectura. Las veces que Leandro ha dado sensaciones de estar bien, incluso cuando no estaba al 100%, ha jugado. Ha jugado siempre Leandro”, señaló.

Scaloni también indicó que, durante la ausencia de Paredes, el lugar fue ocupado por Alexis Mac Allister, a quien definió como “el suplente ideal”. Con la recuperación del volante, el cuerpo técnico suma una variante importante para el mediocampo en un cruce decisivo frente al conjunto africano.

En otro tramo de la conferencia, el entrenador de la Albiceleste resaltó algunas cualidades de Paredes. Entre ellas, que le da “equilibrio” al equipo. Destacó asimismo su participación en el partido frena a Cabo Verde por dieciseisavos de final de la competencia.

“Es un jugador que ya lo conocemos. No me voy a poner a explicar acá lo que es él. Estando él en la cancha, el equipo gira de otra manera. El cinco de la mayoría de los partidos ha sido Leandro. Cuando la pelota pasa por él, se distribuye bien, el equipo se encuentra cómodo y logramos llegar a jugadores en otras alturas, con un pase más vertical. Para nosotros es un jugador fundamental”.

Luego, con el foco puesto el conjunto que lidera Hossam Hassan, el DT oriundo de Pujato anticipó que Egipto es una selección que ataca, con cuatro o cinco futbolistas de gran nivel. “Va a ser complicado”, añadió.

Desgaste de Messi

En otro pasaje de la conferencia, el entrenador se refirió al desgaste físico y habló en particular del capitán, Lionel Messi. “Leo está bien a pesar de jugar 120 minutos el otro día y tener 39 años. Y si tiene (alguna molestia), no me lo dijo. Jugará igual”, dijo entre risas.

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