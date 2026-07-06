Cristiano Ronaldo rompe en llanto tras tras ser eliminado del Mundial 2026 [Video]

El atacante Cristiano Ronaldo se queda sin su estrella. El pitido final del partido entre España y Portugal frustraba el sueño del delantero portugués.

Este era su último Mundial, su última ocasión de coser una estrella al pecho y alzarse con el único título que faltaba en su haber. Ya nunca podrá conseguirlo.

Mikel Merino acababa con ese sueño con un gol en el descuento para eliminar a Portugal del Mundial 2026 y poner fin a la aventura mundialista del astro luso.

El delantero se despedía entre lágrimas del partido tras ser eliminados por la selección española. Un final amargo para un jugador que lo dio todo por lo que tanto amaba: el fútbol.

Cristiano Ronaldo is visibly emotional after Portugal's defeat in what could be his final FIFA World Cup match ?? pic.twitter.com/jc1ZNjfO0X — FOX Sports (@FOXSports) July 6, 2026

Despedida en Dallas

Tras 27 partidos y 11 goles marcados, el de Funchal jugó su último partido en un Mundial.

Fue en el majestuoso AT&T Stadium de los Cowboys, con los cuartos de final y el primer título Mundial de Portugal como objetivo… pero Mikel Merino, con un gol en el descuento, cambió la historia.

Tras el encuentro, la grada coreó su nombre, las cámaras no pararon de buscarlo y los jugadores de España, con Lamine Yamal a la cabeza, le reconocieron su trayectoria con un sentido abrazo.

El vídeo completo de Cristiano Ronaldo yéndose del campo.



Nadie olvidará tú legado.



El mundo entero te quiere.



GRACIAS POR TANTO Y PERDÓN POR TAN POCO.



MI ÍDOLO DE POR VIDA ??? pic.twitter.com/n9tOAaxiyX — (fan) REAL MADRID FANS ? (@AdriRM33) July 6, 2026

Su camino en la competición comenzó en Alemania 2006, debutando ante Angola en Colonia, con un 1-0 a favor de los lusos. Allí alcanzó las semifinales, su mejor resultado en una Copa del Mundo. Posteriormente, ya confirmado como una estrella mundial, lideró a su selección en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y este torneo de 2026.

Se marcha, mientras, como uno de los pocos jugadores (junto a Lionel Messi y Guillermo Ochoa) capaces de jugar seis Mundiales… pero el único que ha anotado en todos ellos.

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