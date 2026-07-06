¿Sigue tu pasión? Expertos advierten por qué este consejo puede frenar tu carrera

Durante décadas, la frase ‘sigue tu pasión’ ha sido uno de los consejos más repetidos que reciben los jóvenes al momento de elegir una carrera. Sin embargo, especialistas en desarrollo profesional advierten que esa idea tampoco es la más recomendable porque puede provocar decisiones poco realistas y afectar el crecimiento laboral y los ingresos a largo plazo.

Un estudio que siguió a 4,660 personas durante casi una década encontró que quienes priorizaron la contribución, el desarrollo de habilidades y el valor que aportaban en su trabajo no solo reportaron mayor satisfacción laboral, sino que también obtuvieron ingresos significativamente más altos y una trayectoria profesional más sólida que quienes basaron sus decisiones principalmente en perseguir su pasión.

La trampa del “trabajo soñado” que nadie menciona

Tom Rath utilizó las conclusiones de este estudio para escribir: ‘¿Cuál es el punto?: Convirtiendo el propósito en tu superpoder diario’, publicado a finales de abril de 2026 por Silicon Gould, presenta sus conclusiones sobre combinar el bienestar con el desempeño laboral.

Su argumento central es incómodo: la pasión es egocéntrica.

“La pasión pregunta: ¿qué quiero yo? El propósito pregunta: ¿qué necesita el mundo?”, escribió Rath en LinkedIn en mayo. Esa diferencia es clave entre optar por una carrera que se desinfla y una que genera resultados reales.

Mientras que en entrevista para Yahoo Finance a principios de julio, Rath fue más directo: “El error ocurre cuando te metes demasiado en tu propia cabeza. Todo lo que puedes hacer para reorientar tu tiempo y energía, de una actitud centrada en ti mismo hacia una orientada a los demás, es la manera de mantenerte en el camino correcto”.

¿Por qué la pasión sola no paga las cuentas?

El concepto de ‘sigue tu pasión’ asume tres supuestos que raramente son ciertos, según Rath:

Que cada persona tiene una pasión preexistente lista para ser descubierta.

Que esa pasión nunca cambiará, y

Que automáticamente llevará a una vida satisfactoria

En la práctica, quienes tratan sus intereses como características fijas tienden a abandonar cuando el trabajo se vuelve difícil, esperando que su pasión haga el trabajo pesado. La pasión funciona como el algodón de azúcar: es un golpe de dulce al inicio y se disuelve en cuanto aparecen los primeros obstáculos.

Para la comunidad hispana, este punto tiene una dimensión adicional. Culturalmente, persiste la presión familiar de elegir una carrera “segura” versus una “apasionante”. Esta tendencia resulta real y frecuente. Pero el problema no está en elegir estabilidad, sino en que ninguno de estos dos extremos garantiza satisfacción o crecimiento: solo la pasión o la seguridad a secas.

Lo que sí funciona para elegir una profesión: competencia, contribución y exposición

Como punto de equilibrio, Rath propone reemplazar la pregunta “¿qué me apasiona?” por otra más útil: “¿qué problema puedo ayudar a resolver?”. El foco pasa de adentro hacia afuera.

El libro también explica el concepto de “brecha de exposición”: el 90% de los trabajadores en EE.UU. se concentra en solo 50 tipos de ocupaciones, y la mayoría solo conoce los trabajos de sus padres o del círculo familiar cercano. El resultado es que millones de personas toman decisiones de carrera sin haber visto siquiera la mayoría de las opciones disponibles.

Para quienes no están conformes con su decisión y quieren reorientar su trayectoria profesional, los especialistas sugieren cuatro pasos concretos:

Evaluar fortalezas reales , no solo intereses, usando herramientas de evaluación profesional validadas

, no solo intereses, usando herramientas de evaluación profesional validadas Investigar el mercado , revisar descripciones de puestos y datos salariales antes de idealizar una carrera

, revisar descripciones de puestos y datos salariales antes de idealizar una carrera Hablar con personas que ya hacen ese trabajo , preguntando qué los sorprendió y qué tipo de personas no encajan en el rol

, preguntando qué los sorprendió y qué tipo de personas no encajan en el rol Hacer un experimento pequeño, voluntariado, freelance, un curso corto, antes de comprometerse con una decisión de largo plazo

El caso real que ilustra el argumento

Como ejemplo de su teoría, Rath narra el caso de Jason, un vendedor corporativo de software altamente exitoso que decidió aceptar una reducción salarial significativa para dirigir una organización sin fines de lucro para jóvenes en riesgo. Su círculo social no entendió la decisión. En tres años, Jason duplicó el financiamiento de la organización y la convirtió en el programa mejor evaluado de su tipo en Texas.

Jason no era educador. Nunca había soñado con trabajar con niños. Se movió porque identificó dónde sus habilidades concretas (ventas, gestión, liderazgo) podían resolver un problema real. Eso, no la pasión, fue el motor de su éxito.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre cómo hacer una elección profesional exitosa

¿Por qué ‘sigue tu pasión’ es un mal consejo de carrera?

Porque este enfoque asume que tienes una pasión fija esperando ser descubierta, que nunca cambiará y que en automático llevará al éxito. Los datos indican que la satisfacción y el crecimiento económico provienen más de la competencia y la contribución que del entusiasmo inicial.

¿Qué debo hacer en lugar de solo seguir mi pasión?

Identifica qué problemas puedes ayudar a resolver con tus habilidades actuales. Investiga el mercado, habla con personas que ya trabajan en lo que te interesa y haz experimentos pequeños.

¿La pasión no importa en absoluto para elegir una carrera?

Importa, pero no es el punto de partida. Según los especialistas, la pasión crece después de desarrollar competencia en algo. Primero construyes la habilidad; después viene el entusiasmo.

¿Qué es la “brecha de exposición” y por qué afecta las decisiones de carrera?

Es el fenómeno por el cual el 90% de los trabajadores se concentra en solo 50 tipos de empleo, porque solo conocen los trabajos de su entorno inmediato. Tom Rath propone ampliar intencionalmente esa exposición antes de decidir a largo plazo.

Conclusión

El consejo de ‘sigue tu pasión’ sigue sonando muy bien y no cuesta nada decirlo. Pero para quienes toman decisiones reales, y más aún para familias hispanas que además buscan equilibrar aspiraciones personales con necesidades económicas concretas, la evidencia apunta en otra dirección.

La pregunta que más puede cambiar la elección de una carrera no es “¿qué me apasiona?”, sino “¿quién necesita lo que sé hacer?”. Esa pregunta tiene respuesta todos los días.

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