Trump anuncia la construcción de un helipuerto de granito en la Casa Blanca para los nuevos helicópteros presidenciales

El presidente Donald Trump confirmó este lunes la construcción de un nuevo helipuerto en el Jardín Sur de la Casa Blanca, una obra que permitirá operar a los modernos helicópteros presidenciales sin dañar el césped del complejo presidencial.

Los trabajos de construcción ya habían comenzado cuando Trump confirmó el proyecto ante periodistas en el Despacho Oval, de acuerdo con información de The Associated Press. El mandatario señaló que la plataforma tendrá grabado el sello de la Casa Blanca en granito y calificó la obra como “algo realmente hermoso”.

Trump estimó que el costo del helipuerto podría alcanzar los $6 millones de dólares y aseguró que será financiado con aportaciones privadas. Afirmó que la compañía Sikorsky Aircraft, filial de Lockheed Martin, cubriría el costo total debido a los problemas que han enfrentado los nuevos helicópteros presidenciales para operar en la residencia presidencial.

Lockheed Martin indicó en un comunicado citado por AP que la contribución fue realizada al Trust for the National Mall, una organización sin fines de lucro vinculada al Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, y aseguró que la operación se llevó a cabo conforme a las leyes y regulaciones aplicables.

Problema con los nuevos helicópteros presidenciales

Trump explicó que los nuevos modelos tienen mayor potencia que los helicópteros empleados durante décadas y que sus características hacen necesario contar con una superficie de aterrizaje más resistente.

“Cuando aterrizan, no es que el césped se decolore, sino que se arranca”, afirmó.

La situación está relacionada con el modelo Sikorsky VH-92A Patriot, entregado por Sikorsky al gobierno estadounidense en 2024 como parte de la renovación de la flota presidencial. El sistema de escape de estas aeronaves dirige calor hacia el suelo, lo que ha provocado daños en el Jardín Sur de la Casa Blanca y ha limitado su uso en ese lugar.

La flota presidencial también incluye helicópteros más antiguos, como los Sikorsky VH-3D Sea King y Sikorsky VH-60N White Hawk, que han sido utilizados durante décadas para transportar al presidente bajo el distintivo Marine One.

El nuevo helipuerto se suma a una serie de modificaciones impulsadas por Trump para cambiar distintos espacios de la Casa Blanca. Entre los proyectos mencionados por AP figuran la transformación parcial del Jardín de las Rosas, la instalación de placas partidistas en una zona de la columnata presidencial y la demolición del Ala Este para construir un nuevo salón de baile.

Trump también ha supervisado renovaciones en áreas interiores del edificio, además de cambios en los jardines y otras estructuras exteriores.

Durante un almuerzo celebrado este lunes en el Jardín de las Rosas, el presidente habló además de la restauración de las columnas del lado norte de la Casa Blanca. Los trabajadores pusieron andamios para retirar capas antiguas de pintura y Trump aseguró que la obra forma parte del esfuerzo por mejorar la residencia presidencial.

“Hemos quitado unos 150 años de pintura de las columnas. Se está poniendo mucho cariño en la Casa Blanca”, dijo Trump.

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