Así quedaron definidos los cruces de cuartos de final del Mundial 2026

Este marte concluyeron los octavos de final del Mundial 2026 y quedaron definidos los cruces de cuartos de final, instancia en la que solo permanecen ocho selecciones con opciones de conquistar el título.

Europa domina ampliamente esta fase con seis representantes: Francia, España, Inglaterra, Bélgica, Noruega y Suiza. A ellas se suman Argentina, única selección sudamericana que continúa en competencia, y Marruecos, el único representante africano.

El conjunto marroquí volvió a hacer historia al convertirse en la primera selección africana que alcanza los cuartos de final en dos Copas del Mundo distintas, luego de su histórica semifinal en Catar 2022.

Por su parte, Argentina, vigente campeona del mundo, buscará defender la corona conquistada hace cuatro años.

Así se jugarán los cuartos de final

Jueves 9 de julio

Francia vs. Marruecos

Estadio de Boston

16:00 hora del Este

Viernes 10 de julio

España vs. Bélgica

SoFi Stadium (Los Ángeles)

15:00 hora del Este

Sábado 11 de julio

Noruega vs. Inglaterra

Hard Rock Stadium (Miami)

17:00 hora del Este

Argentina vs. Suiza

Kansas City Stadium

21:00 hora del Este

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