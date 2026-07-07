Así quedaron definidos los cruces de cuartos de final del Mundial 2026
La jornada del martes definió los últimos clasificados a la siguiente ronda de eliminación directa de la Copa Mundial
Este marte concluyeron los octavos de final del Mundial 2026 y quedaron definidos los cruces de cuartos de final, instancia en la que solo permanecen ocho selecciones con opciones de conquistar el título.
Europa domina ampliamente esta fase con seis representantes: Francia, España, Inglaterra, Bélgica, Noruega y Suiza. A ellas se suman Argentina, única selección sudamericana que continúa en competencia, y Marruecos, el único representante africano.
El conjunto marroquí volvió a hacer historia al convertirse en la primera selección africana que alcanza los cuartos de final en dos Copas del Mundo distintas, luego de su histórica semifinal en Catar 2022.
Por su parte, Argentina, vigente campeona del mundo, buscará defender la corona conquistada hace cuatro años.
Así se jugarán los cuartos de final
Jueves 9 de julio
Francia vs. Marruecos
Estadio de Boston
16:00 hora del Este
Viernes 10 de julio
España vs. Bélgica
SoFi Stadium (Los Ángeles)
15:00 hora del Este
Sábado 11 de julio
Noruega vs. Inglaterra
Hard Rock Stadium (Miami)
17:00 hora del Este
Argentina vs. Suiza
Kansas City Stadium
21:00 hora del Este
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