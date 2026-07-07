Suiza arruina el sueño de Colombia en penales y avanza a cuartos de final

La selección de Suiza derrotó al combinado de Colombia en penales (4-3) para avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026.

El equipo suizo volverá a disputar unos cuartos de final desde la Copa del Mundo de 1954. Los helvéticos se enfrentarán a Argentina el próximo domingo 12 de julio a las 9:00 pm.

Colombia vuelve a quedar en octavos de final, misma etapa que en Rusia 2018. El combinado cafetero sigue teniendo su mejor participación en la edición de Brasil 2014 cuando alcanzaron los cuartos de final.

VARGAS SENDS SWITZERLAND TO THE QUARTERFINALS OF THE FIFA WORLD CUP ?? pic.twitter.com/TAYnQsOP3y — FOX Sports (@FOXSports) July 7, 2026

El combinado cafetero recibió un solo gol en todo el Mundial, ante Uzbekistán en el primer partido de la fase de grupos y no perdió ninguno de los cinco partidos que disputó.

Suiza y Argentina se enfrentarán por tercera vez en la historia de los Mundiales. La albiceleste goza con marca positiva de dos victorias sin derrota.

El antecedente más reciente fue en la Copa del Mundo de 2014 en octavos de final con victoria 1-0 de los sudamericanos con gol de Ángel Di María en tiempo suplementario.

Colombia y Suiza tuvieron oportunidades

Los dos equipos contaron con varias oportunidades para abrir el marcador, pero los porteros fueron protagonistas.

Colombia hizo un total de 14 remates, tres de ellos al arco, pagando caro su efectividad de cara a la portería.

Por su parte, Suiza tuvo siete remates, dos al arco, con Camilo Vargas siendo vital en ambas paradas.

Jaminton Campaz tuvo la jugada más clara en el tiempo extra tras un error de la defensa de Suiza, pero el mediocampista de 26 años de edad le dio mucha fuerza y paso volando por el larguero.

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