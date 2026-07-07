Messi llora desconsolado tras la épica remontada de Argentina ante Egipto [Video]

Con una asistencia y otro gol de Lionel Messi, la selección de Argentina venció 3-2 a Egipto por los octavos de final, luego de ir perdiendo 2 a 0.

Tras la épica remontada el combo de emociones venció al astro, de 39 años, que volvió a demostrar que, cuando deja descansar los botines, es humano. Y rompió en llanto, como había ocurrido en su primer grito ante Argelia, en el debut en la Copa del Mundo.

? ¡EL LLANTO DE UN REY QUE LO DA TODO! ?



? El emotivo desahogo de Lionel Messi al terminar el partido frente a Egipto. ?? Un llanto que refleja la tremenda presión y el alivio de sellar el pase tras un partido de infarto. ?



? ¿Qué palabra define mejor el desahogo del? pic.twitter.com/ftDUaGclCz — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 7, 2026

Sin camiseta, se le fueron acercando Lisandro Martínez, Cuti Romero y Nico Otamendi. Con Licha hubo doble abrazo: en el segundo, el defensor le habló al oído, para expresarle una vez más su agradecimiento. Titulares y suplentes hicieron fila para rendirle pleitesía y acompañarlo, en un momento especial para todos, porque las lágrimas invadieron el campo.

Argentina players toss Messi in the air after the huge comeback win in the Round of 16 ?? pic.twitter.com/neAHsFAl5G — FOX Sports (@FOXSports) July 7, 2026

Posteriormente, casi como un casamiento en vivo y en directo, los jugadores lo lanzaron hacia el aire, en otro homenaje al ídolo, que empujó a un equipo que parecía vencido, pero que reaccionó a tiempo.

An emotional Messi and Argentina players celebrate the win with the fans in Atlanta ?? pic.twitter.com/txmTYbGJHI — FOX Sports (@FOXSports) July 7, 2026

Messi pasó por todo durante el partido

Más allá de su rol de líder, el propio Messi pasó por una tormenta de emociones en el encuentro. El momento más polémico llegó a los 20 minutos, cuando Lionel Messi tuvo la oportunidad de ejecutar un penal tras una falta de Haissem Hassan sobre Nicolás Tagliafico.

El arquero egipcio Mostafa Shobeir Oufa le atajó el disparo. Fue el cuarto penal que Messi falla en la historia de los Mundiales —sin contar tandas— en 8 ejecuciones, luego de los errados ante Islandia (Rusia 2018), Polonia (Qatar 2022) y Austria en esta misma edición 2026.

Pese al error desde los doce pasos, Messi fue determinante en la remontada: a los 78 minutos dio una asistencia para el gol de Cuti Romero que inició la remontada, y luego marcó él mismo el 2-2.

Fue después de que Lautaro Martínez bajara un balón de forma poco ortodoxa, con una especie de chilena, y Gonzalo Montiel pivoteara como un N° 9 para el furioso disparo del punta del Inter Miami. Enzo Fernández cerró la épica con el 3-2 en tiempo de descuento.

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