COI levanta suspensión a Rusia y podrá competir en Juegos Olímpicos 2028

El Comité Olímpico Internacional (COI) acordó revocar de forma provisional la suspensión al Comité Olímpico Ruso (COR), que estaba en vigor desde octubre de 2023.

Además recomendaron a las federaciones internacionales que supriman las restricciones a los deportistas rusos derivadas de la guerra de Ucrania y del programa de dopaje.

La medida adoptada por la Comisión Ejecutiva del COI permitirá que los deportistas rusos que se clasifiquen participen en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 bajo el nombre de Rusia.

Los atletas rusas tuvieron que competir bajo bandera neutral en los pasados Juegos de París 2024 y en los de Invierno de Milán Cortina.

The IOC Executive Board has provisionally lifted the suspension of the Russian Olympic Committee. Recommendations to International Federations with regard to Russian athletes’ participation are no longer applicable.



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COI quita suspensión a Rusia com hizo con Bielorrusia

El COI busca normalizar la situación de los atletas rusos, al igual que ya hizo con los atletas bielorrusos el pasado 7 de mayo.

Aunque aún no ha establecido la decisión sobre la exhibición de la bandera, el himno, los colores u otros símbolos en competiciones olímpicas. Tampoco organizará eventos en Rusia, ni invitará a miembros de su gobierno a sus eventos.

En un comunicado, el organismo explica que tras el inicio del período de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 “y ante la necesidad de ofrecer igualdad de acceso a todos los atletas”, el Ejecutivo decidió que las condiciones de participación para las Federaciones Internacionales (FI) y los organizadores de eventos deportivos internacionales “ya no son aplicables”.

A Rusia le recuerda que “de conformidad con la Carta Olímpica”, el COR, al seleccionar a los atletas que participan en los Juegos Olímpicos “debe garantizar que la selección de los atletas se base no solo en su desempeño deportivo, sino también en su capacidad para servir como modelos a seguir que respeten, defiendan y promuevan una sociedad pacífica a través del deporte”.

Atletas rusos deberán someterse a programas antidopaje

Los atletas rusos que regresen a la competición internacional deben formar parte de un programa nacional antidopaje delegado a la Agencia Internacional de Controles (ITA) y deben haber sido sometidos a múltiples pruebas antes de su regreso, basándose en una evaluación de riesgos deportivos.

“Si la AMA sigue considerando que la RUSADA no cumple con la normativa en 2028, antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, el COI instruirá a la ITA para que garantice que todos los atletas rusos clasificados hayan sido sometidos a pruebas independientes siguiendo el mismo procedimiento”, añade.

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