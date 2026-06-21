Hochul extiende hasta 2028 programa de salud para trabajadoras sexuales: costará $2.5 millones de dólares

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, extendió hasta 2028 un programa piloto que ofrece atención médica gratuita a trabajadoras sexuales en la ciudad de Nueva York y el área de Buffalo, una decisión que genera críticas por parte de legisladores republicanos y que coincide con preocupaciones sobre la prostitución y la trata de personas en algunos sectores de la ciudad.

Según documentos revisados por el New York Post, el programa, que comenzó en 2023, seguirá funcionando durante cuatro años adicionales con una inversión pública de aproximadamente $1.5 millones de dólares.

Sumado al millón de dólares asignado inicialmente, el costo total del proyecto alcanzará cerca de $2.5 millones de dólares financiados por los contribuyentes.

La iniciativa permite que trabajadoras sexuales tengan acceso a servicios de atención primaria, salud sexual, atención conductual y servicios odontológicos. El programa es administrado a través del Instituto del Sida del Departamento de Salud del estado y beneficia principalmente a personas en la ciudad de Nueva York y la región de Buffalo.

De acuerdo con el medio neoyorquino, las organizaciones Callen-Lorde y EHS Inc./Evergreen Health continuarán recibiendo pagos anuales de $250,000 dólares para prestar estos servicios. El contrato original había expirado el año pasado, pero el Departamento de Salud emitió un aviso en septiembre argumentando que era necesario más tiempo para evaluar los resultados del programa.

Además, la extensión fue otorgada sin un nuevo proceso de licitación pública. La explicación oficial citada por el New York Post señala que el estado consideró que un concurso adicional “no era factible en este caso”.

Republicanos dicen que la medida favorece la despenalización de la prostitución

La ampliación del programa provocó reacciones entre legisladores republicanos, quienes sostienen que la iniciativa normaliza o incentiva la prostitución.

El asambleísta estatal Michael Novakhov, representante republicano de Brooklyn, criticó que el gobierno destine millones de dólares a este programa mientras otros trabajadores esenciales, como técnicos de emergencias médicas, enfrentan dificultades económicas.

Por su parte, el asambleísta Sam Pirozzolo, de Staten Island, afirmó al New York Post que Hochul busca mantener el respaldo de sectores progresistas y de políticos vinculados a los Socialistas Democráticos de América que promueven iniciativas para despenalizar el trabajo sexual.

Los críticos también sostienen que muchas de las prestaciones incluidas en el programa ya están disponibles gratuitamente a través de clínicas especializadas en salud sexual, planificación familiar y prevención de enfermedades de transmisión sexual.

El Departamento de Salud defendió la continuidad del programa. En declaraciones citadas por el New York Post, la agencia aseguró que “todos los neoyorquinos merecen acceso a una atención médica de calidad y sin barreras” y sostuvo que las decisiones adoptadas responden exclusivamente a criterios de salud pública y seguridad.

Uno de los proveedores participantes, Callen-Lorde, organización que se presenta como un referente en servicios de salud para la comunidad LGBTQ+, manifestó su apoyo a la despenalización del trabajo sexual, según información recogida por el periódico.

Operativos contra la trata durante el Mundial

La extensión del programa ocurre en momentos en que las autoridades de Nueva York intensifican sus esfuerzos para combatir la trata de personas con fines sexuales durante la Copa Mundial de la FIFA.

Funcionarios del Departamento de Policía de Nueva York informaron recientemente al New York Post que reforzarán la vigilancia debido al aumento previsto de visitantes en la región.

El inspector Gary Marcus, jefe de la Unidad de Víctimas Especiales del NYPD, explicó que el operativo se enfocará en terminales de autobuses, estaciones ferroviarias y otros puntos de transporte, así como en zonas donde históricamente se han detectado actividades relacionadas con la prostitución.

Eso incluye sectores de East New York, en Brooklyn, y tramos de Roosevelt Avenue en Corona y Jackson Heights, en Queens.

Las autoridades también trabajan con hoteles, hospitales y organizaciones comunitarias para identificar posibles víctimas de explotación sexual. Según el NYPD, muchas víctimas son sometidas mediante control económico, retención de documentos o dependencia psicológica.

Roosevelt Avenue, bajo creciente presión

La discusión sobre prostitución y explotación sexual también cobra relevancia en Queens, particularmente en Roosevelt Avenue.

Durante una reciente reunión con medios hispanos, la presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Julie Menin, reconoció las preocupaciones de residentes de Jackson Heights y Corona por el aumento de la prostitución callejera, la delincuencia y el comercio ambulante ilegal.

“Algo tiene que hacerse. No podemos continuar con el status quo. Es inaceptable”, afirmó Menin al referirse a la situación en ese corredor, uno de los más transitados por la comunidad latina de la ciudad.

La funcionaria adelantó que el Concejo Municipal trabaja junto con líderes locales y representantes del distrito en nuevas medidas destinadas a mejorar la seguridad pública y la calidad de vida en la zona.

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