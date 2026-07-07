Egipcio Mostafa Zico estalló tras la eliminación ante Argentina: “El Mundial está amañado”

La eliminación de Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una de las mayores polémicas del torneo y unas explosivas declaraciones que ya recorren el mundo.

Luego de caer 3-2 frente a Argentina, pese a haber estado arriba 2-0 en el marcador, el delantero egipcio Mostafa Zico aseguró que el campeonato está favoreciendo a la Albiceleste y cargó con dureza contra el arbitraje.

El atacante, que marcó uno de los goles de su selección y además vio cómo el VAR le anuló otro tanto que significaba el 2-0 parcial, no ocultó su frustración tras el pitazo final.

“Felicitaciones a Argentina por la Copa del Mundo, el torneo estuvo amañado, no necesitaron nada más… el árbitro fue injusto, injusto, injusto, injusto. La Copa está dirigida hacia Argentina”, expresó Zico en la zona mixta, en declaraciones que rápidamente se hicieron virales.

??3????2???? | MUNDIAL 2026: El egipcio Mostafa Ziko dice que el arbitraje fue injusto: "Felicitaciones a Argentina por la Copa del Mundo, el torneo estuvo amañado, no necesitaron nada más… el árbitro fue injusto, injusto, injusto, injusto. La Copa está dirigida hacia Argentina."? — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 7, 2026

Reclamo por las decisiones arbitrales

Las palabras del delantero llegan después de un partido que quedó marcado por varias acciones discutidas. En primer lugar, el VAR anuló un gol de Egipto cuando el conjunto africano ya ganaba 1-0 y buscaba ampliar la ventaja.

Más adelante, Argentina remontó el compromiso hasta ponerse 3-2 en el tiempo de reposición. Sin embargo, antes del tanto definitivo, los futbolistas egipcios reclamaron un posible penal a su favor en una acción dentro del área que fue omitido y derivó en el último gol del partido.

Esa secuencia terminó desatando la indignación del plantel africano.

Durante su intervención ante los medios, Zico fue mucho más allá de las jugadas puntuales y apuntó directamente contra el trabajo del árbitro francés François Letexier.

“Jugamos de forma fantástica contra el actual campeón del mundo. Pero el árbitro fue claramente parcial desde el primer momento del partido. Intentó frenarnos constantemente y quiso silenciarnos en el campo”, manifestó.

Méritos de Egipto

El delantero también insistió en que Egipto fue el equipo que hizo los méritos suficientes para avanzar a los cuartos de final.

“La verdadera victoria es nuestra. Que Dios nos ayude. Felicito a Argentina y al árbitro por su victoria”, agregó con evidente molestia.

Mientras Argentina celebra una clasificación agónica a los cuartos de final, en Egipto queda la sensación de haber sufrido una eliminación marcada por decisiones arbitrales que consideran determinantes.

Seguir leyendo:

Argentina avanza in extremis, con polémica y con otro gol de Messi

Messi llora desconsolado tras la épica remontada de Argentina ante Egipto [Video]

Verizon regalará boletos para la final del Mundial 2026: así puedes participar