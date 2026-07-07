Gotham FC cambia Nueva Jersey por Nueva York: jugará en el Etihad Park del NYCFC desde 2028

Gotham FC cambia Nueva Jersey por Nueva York para jugar en el Etihad Park del NYCFC desde 2028. Este martes, por medio de un comunicado, el bicampeón de la NWSL confirmó el salto definitivo a la Gran Manzana.

El anuncio se corroborará este 7 de julio en la rotonda del Ayuntamiento. Desde ahí, el club femenino más exitoso de los últimos años comenzará a cerrar el ciclo de despedida del Sports Illustrated Stadium en Harrison para instalarse en Queens.

Según la directiva, encabezada por Carolyn Tisch Blodgett, la mudanza se alinea con la visión compartida entre Gotham FC y el New York City FC.

Básicamente, consolidar a Nueva York como un polo del fútbol profesional de élite. “Estamos construyendo uno de los clubes más emblemáticos del mundo”, dijo al presentar el acuerdo.

“Los atletas de élite merecen entornos de élite, y este traslado nos permite seguir elevando el nivel para nuestras jugadoras, aficionados y el propio deporte. El Gotham FC está demostrando lo que es posible cuando se invierte con audacia en el fútbol femenino”, añadió.

Carolyn Tisch Blodgett and @Yael_Averbuch on #GothamFC’s move to NYC ??



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El alcalde de Nueva York, Zohran Mandani, subrayó el peso histórico del club en la liga y en la memoria reciente del fútbol femenino. Recordó “la legendaria remontada de Sam Kerr con cuatro goles” y “la hazaña de Midge Purce que les dio el campeonato”.

Según Mamdani, fan acérrimo de los deportes y equipos de Nueva York, estos momentos explican por qué la llegada del Gotham FC a Queens es más que un simple cambio de sede.

Mandani destacó que el traslado tendrá un impacto inmediato en la ciudad, ya que las jóvenes que juegan en Jackson Heights, Jamaica o el sur del Bronx podrán tomar el tren y ver a figuras de élite en su propio distrito.

También anticipó un efecto económico debido al incremento de actividad en restaurantes, hoteles y comercios.

El Etihad Park, con capacidad para 25.000 personas, será inaugurado en 2027 y ofrecerá espacios exclusivos para Gotham FC, desde vestuarios propios hasta señalización digital personalizada.

El estadio, totalmente eléctrico y conectado directamente con la estación Mets–Willets Point, ampliará el alcance del club a más de tres millones de personas en un trayecto de 75 minutos mediante metro, autobuses y el LIRR.

Women’s soccer, the New York Way ?#GothamFC is making the move to Queens in 2028. Get in line to make history with us when you place your $28 deposit today.



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En este sentido, con la llegada del campeón de la NWSL se apunta a la apuesta del City Football Group por el crecimiento del fútbol en los cinco distritos.

“Dar la bienvenida al Gotham FC al Etihad Park es un paso importante para cumplir esa promesa”, afirmó Marty Edelman, copresidente del NYCFC.

Este traslado del Gotham FC coincide con la mayor inversión en infraestructura del club, que ya anunció la transformación de su sede de entrenamiento en Whippany en un centro de alto rendimiento de 27.000 pies cuadrados, enfocado en recuperación y bienestar, con obras que comenzarán este mismo año.

A partir de hoy, los seguidores del Gotham FC pueden reservar sus abonos de temporada desde tan solo $28 dólares en la página web.

Por su parte, el club informó que los abonados actuales que renueven para la temporada 2027 conservarán automáticamente el acceso prioritario para 2028, mientras que los nuevos seguidores pueden unirse a la lista a partir de hoy.

Gotham FC es uno de los 16 clubes de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL). El club ganó su primer campeonato de la NWSL en 2023 y conquistó el primer trofeo continental de clubes en el fútbol femenino norteamericano al ganar la Copa de Campeones Concacaf W inaugural 2024-25, obteniendo la clasificación para las primeras ediciones de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA y la Copa Mundial Femenina de Clubes de la FIFA.

Gotham consiguió su segundo campeonato de la NWSL en 2025, convirtiéndose en el equipo con la menor clasificación en la historia de la liga en ganar el título.

Renombrado como Gotham FC en 2021, el club juega sus partidos como local en el Sports Illustrated Stadium en Harrison, NJ. Originalmente fundado en 2007 como Sky Blue FC, el equipo ganó el Campeonato Profesional de Fútbol Femenino inaugural en 2009 y ha sido miembro fundador de la NWSL desde el lanzamiento de la liga en 2013.



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