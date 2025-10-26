Maxi Moralez pone el corazón en juego y promete dedicar gol a El Diario y los latinos en EE.UU.

Nueva York— En la víspera de un partido clave para NYCFC, Maxi Moralez puso su corazón en juego y lanzó una promesa llena de buena voluntad. Si marca gol, lo celebrará haciendo un ‘Spiderman’ dedicado a El Diario de Nueva York y a toda la comunidad latina en Estados Unidos.

En entrevista exclusiva con El Diario de Nueva York, antes de enfrentar a Charlotte Football Club el próximo martes en el Bank Of America Stadium, Moralez accedió a dedicar un gol a la comunidad latina en Estados Unidos que vive tiempos difíciles y al medio hispano más antiguo en el país.

“Sí, si sirve para ganar, obvio. Un Spiderman, te hago un Spiderman para El Diario de Nueva York y toda la comunidad latina en Estados Unidos. Ojalá lo pueda hacer. Lo vamos a intentar”, dijo entre risas.

Su gesto no es solo para “El campeón de los Hispanos”. Detrás hay historia, sangre y raíces. Moralez, una leyenda del club, sabe que su legado no se mide solo en goles, sino en lo que representa: ser un referente para la comunidad latina.

Consciente de su rol como símbolo latino en la MLS, Maxi no esquiva el peso de la representación. “Tenemos la suerte de representar a nuestra sangre. Es un placer, la verdad. Especialmente en esta liga hay demasiada gente latina, jugadores que compartimos esa pasión, que sabemos que es nuestra sangre”.

“Yo como soy argentino, dejar bien representados a nuestros padres es fundamental. Se disfruta también eso de poder compartir con gente de afuera, otros países y compartir las mismas raíces”, añadió.

“Los recuerdos son más lindos con trofeo en mano”

Moralez no solo piensa en el presente. También en cómo quiere ser recordado por la afición de New York City FC: como alguien que dejó huella en los momentos grandes. “Los recuerdos más lindos son con trofeo en mano”, confesó.

“Más allá de los años que he tenido, donde hemos podido conseguir los trofeos que tiene el club, estar presente. Ya con eso me basta, poder triunfar acá, poder ganar”.

En este sentido, Maxi reconoció que las conquistas de 2021 y 2022 marcaron su historia en el equipo, y valora que hoy se le valore por esas victorias. “Es lindo que te recuerden en las victorias y lo disfruto muchísimo”, expresó.

New York City FC visitará a Charlotte FC el martes 28 de octubre a las 6:45 p.m. (hora del Este) en el Bank of America Stadium, en el primer duelo de la serie al mejor de tres de la primera ronda.

Maxi Moralez llega como uno de los pilares del equipo: fue titular en los 34 partidos de la temporada regular 2025, sumando dos goles y 11 asistencias, y convirtiéndose en el segundo jugador de mayor edad en la historia de la MLS en iniciar todos los encuentros de una campaña, con 38 años y 233 días. Solo Kasey Keller lo supera en ese registro.

Moralez no solo es historia viva del club, también es su brújula en postemporada. Ha disputado 18 partidos de playoffs, 17 como titular, y lidera todos los registros históricos de NYCFC en esta instancia: más apariciones, más goles (5) y más asistencias (6).

Esta será su octava participación en los playoffs con el equipo, y llega con la misma ambición que lo llevó a brillar en la MLS Cup 2021, cuando asistió el gol del empate en la final y convirtió su penal en la tanda decisiva. Ahora, con el corazón en juego y una promesa pendiente, buscará volver a ser determinante.



