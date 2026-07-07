Hombre recibe factura de $1,080 por un traslado en ambulancia de dos minutos

El creador de contenido Rhemilian afirmó en TikTok que recibió un cobro de $1,080 por un traslado en ambulancia de aproximadamente dos minutos, durante el cual, asegura, fue llevado al otro lado de la calle pese a que pidió en repetidas ocasiones que no lo transportaran.

El video, que únicamente muestra un texto en pantalla y al usuario mirando fijamente a la cámara, no explica quién solicitó la ambulancia ni qué originó la atención médica.

Hasta el momento, el creador tampoco ha publicado una actualización con más detalles sobre lo ocurrido.

Usuarios cuestionan el costo del servicio

La publicación rápidamente generó miles de reacciones y abrió una conversación sobre el precio de los servicios de emergencia médica en Estados Unidos.

Uno de los temas más comentados fue la diferencia entre el elevado costo de los traslados y los salarios que reciben los técnicos en emergencias médicas.

Un usuario de TikTok escribió: “Los trabajadores de las ambulancias apenas ganan un salario digno, ¿entonces a dónde va todo ese dinero?”

Otro comentó: “Lo que no entiendo es, ¿a quién demonios le estamos pagando? Porque la gente de las ambulancias gana muy poco.”

Incluso una persona que aseguró trabajar como técnico en emergencias médicas (EMT) compartió su experiencia: “Para que se den una idea, yo ganaba $16.75 como EMT”.

Personas de otros países reaccionan

El video también atrajo comentarios de usuarios fuera de Estados Unidos, quienes compararon el caso con los sistemas de salud de sus propios países.

Uno de ellos escribió: “De verdad siento mucha pena por las personas que enfrentan problemas médicos en Estados Unidos.”

Otro comentó con sorpresa: “Aquí las ambulancias son gratuitas las 24 horas… ¿qué demonios?”

Según The Mary Sue, Algunos usuarios incluso bromearon diciendo que viajar al extranjero podría resultar más barato que pagar un traslado en ambulancia en Estados Unidos.

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