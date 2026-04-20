FDNY podría subir el costo de servicio de ambulancias hasta un 42%

La posibilidad de enfermarse en Nueva York podría resultar aún más costosa. El Departamento de Bomberos de la ciudad (FDNY) evalúa un aumento significativo en las tarifas de ambulancias y servicios médicos de emergencia, una medida que ya genera preocupación entre residentes, pacientes y trabajadores del sector.

La propuesta contempla incrementos de doble dígito que impactarían directamente en quienes requieran atención urgente a través del sistema 911. Según el planteamiento oficial, un traslado en ambulancia podría encarecerse hasta un 29%, mientras que el servicio conocido como “treatment in place”, cuando los paramédicos atienden al paciente sin trasladarlo al hospital, subiría un 42%, una de las alzas más pronunciadas en años recientes, según informó el New York Post.

Incrementos que golpean el bolsillo

De aprobarse, el costo de un viaje estándar en ambulancia, también conocido como soporte vital básico, pasaría de $1,385 a $1,793 dólares. En tanto, la atención en el lugar aumentaría de $630 a $896. Para los servicios más complejos, los incrementos también son considerables.

El soporte vital avanzado nivel 1 subiría de $1,680 a $2,196, mientras que el nivel 2 pasaría de $1,692 a $2,012. En contraste, algunos costos permanecerían sin cambios, como el cargo por milla recorrida, que seguirá en $20, y el suministro de oxígeno, que se mantiene en $66.

Las autoridades justifican estos ajustes señalando el impacto de la inflación y el aumento en los costos operativos. “El Departamento de Bomberos propone esta medida debido al incremento en los gastos y para ayudar a compensar el costo que asume la ciudad al brindar estos servicios”, indicó la agencia en un comunicado.

El organismo también subrayó que las nuevas tarifas buscan reducir la carga financiera que actualmente recae sobre los contribuyentes. Sin embargo, aclaró que los montos no necesariamente reflejan lo que finalmente pagan los pacientes, ya que los seguros médicos, tanto públicos como privados— suelen negociar tarifas distintas.

Crisis laboral en el sistema de emergencias

Más allá del impacto económico en los usuarios, la propuesta ha reavivado un debate más profundo: la crisis laboral dentro del sistema de emergencias médicas. Los sindicatos que representan a técnicos en emergencias médicas (EMT) y paramédicos denuncian una brecha salarial significativa frente a otros socorristas uniformados, como los bomberos.

Según líderes sindicales, esta desigualdad ha generado una fuga masiva de personal. Se estima que hasta 1,500 trabajadores (equivalentes al 37% de la fuerza laboral) podrían abandonar el sistema en 2026, lo que agravaría aún más los tiempos de respuesta y la calidad del servicio.

“Los aumentos en las tarifas no resolverán el problema si no se corrige la disparidad salarial”, advirtieron representantes sindicales, quienes también destacaron que gran parte del personal de EMS está compuesto por mujeres y minorías, incluidos trabajadores afroamericanos e hispanos.

La falta de un contrato laboral vigente entre la ciudad y estos trabajadores añade presión al panorama. Aunque aún no hay un acuerdo firmado, el FDNY estima futuros incrementos salariales basándose en patrones de negociación establecidos con otros sindicatos municipales.

Para los expertos, esta combinación de factores (costos en aumento, escasez de personal y mayor demanda de servicios) podría llevar al sistema de emergencias a un punto crítico.

Las autoridades defienden el aumento argumentando que esto ayudará a mitigar la crisis de personal de los servicios de emergencia de la ciudad. (Foto: John Minchillo/AP)

Un sistema al límite

El impacto de estos cambios no es menor. En una ciudad como NYC, donde millones de personas dependen del sistema 911 para emergencias médicas, cualquier alteración en costos o tiempos de respuesta puede tener consecuencias directas en la salud pública.

Los sindicatos advierten que el sistema ya está “al borde del colapso”, con tiempos de respuesta en aumento debido a la falta de personal. En este contexto, el incremento en tarifas podría convertirse en un arma de doble filo: aliviar parcialmente las finanzas municipales, pero sin resolver los problemas estructurales que afectan al servicio.

Además, el debate se da en un momento en que muchas familias aún enfrentan presiones económicas derivadas de la inflación y el alto costo de vida en la ciudad. Para algunos residentes, la idea de pagar casi $1,800 por un traslado en ambulancia resulta simplemente inaccesible.

La decisión final aún no está tomada. El proceso incluye una audiencia pública programada para el próximo 15 de mayo, donde ciudadanos, expertos y trabajadores podrán expresar sus opiniones sobre la propuesta.

Mientras tanto, el tema ya se posiciona como una de las discusiones clave sobre el futuro del sistema de salud de emergencia en la ciudad. La pregunta que queda en el aire es si el aumento de tarifas será suficiente para sostener el servicio o si, por el contrario, profundizará las desigualdades existentes en el acceso a la atención médica urgente.

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