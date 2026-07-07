Inmigrante murió apuñalada por hija recién salida de hospital en Queens, Nueva York: acusación

Wazir Osman regresaba del trabajo cuando descubrió un horror inimaginable en Queens (NYC): su esposa había sido asesinada a puñaladas por su hija apenas dos días después de haber sido dada de alta de una unidad psiquiátrica hospitalaria.

Según Osman, se cruzó en la calle con su hija Bridgett Ramlakhan (30) a poca distancia de su vivienda en South Ozone Park, alrededor de las 3:25 p.m. del sábado.

“Me miró y no sonrió en ningún momento. No me dirigió la palabra”, declaró el hombre de 67 años, al Daily News en una entrevista exclusiva. “Eso no es normal. Pensé que algo andaba mal… Me lanzó una mirada dura y siguió caminando”.

Acto seguido encontró sangre en la entrada de la casa de dos plantas donde vivía su familia, situada en 128th St, cerca de Liberty Av. Luego halló a su esposa, Ausha Ramlakhan, guyanesa de 60 años, en la sala de estar con heridas de arma blanca en el cuello y los hombros.

“Vi a mi esposa muerta. Estaba tendida en el suelo, con puñaladas en el cuello y en muchas otras partes del cuerpo”, relató. “Mi primera reacción fue comprobar si aún vivía. No. Ya empezaba a enfriarse”.

“Entiendan que no se puede culpar al 100% a mi hija de lo que le sucedió a mi esposa. Mi hija padece esquizofrenia paranoide con trastorno bipolar“, añadió. “Mi esposa amaba a su hija. Pero la hija, debido a su estado mental, no correspondía a ese afecto. Nunca pensé que esto terminaría así. Pero así han sucedido las cosas”.

Osman estuvo casado con Ausha durante 42 años y Bridgett es la única hija de ambos. Los servicios de emergencia declararon a Ramlakhan fallecida en el lugar de los hechos. El domingo la policía detuvo a la hija y la acusó de homicidio y posesión de armas.

La sospechosa vivía desempleada con sus padres y tiene tres hijos de 10, 6 y 4 años, quienes se encuentran bajo tutela de acogida tras haber sido retirados de su custodia por la Administración de Servicios Infantiles (ACS) de la ciudad, según indicó Osman.

El padre ahora viudo, quien trabaja en mantenimiento de construcción para la Autoridad de Tránsito de Nueva York (NYC Transit), señaló que su hija ha entrado y salido de unidades psiquiátricas en los últimos años, sufre convulsiones con frecuencia y ocasionalmente tenía arrebatos.

“Tenía múltiples personalidades“, dijo Osman. “Nunca antes se había vuelto violenta, (pero) solía ​​gritar mucho”.

Recientemente Bridgett ingresó voluntariamente en el Hospital Jamaica, donde permaneció 13 días antes de que los médicos le dieran el alta, según su padre. El hospital no ha emitido comentarios sobre este caso.

“Acababa de salir del hospital hace un par de días y el médico dijo que estaba bien. Cuando llegó a casa, vi que no estaba bien”, reiteró Osman. “Necesita ser tratada como una paciente con problemas de salud mental. Amo a mi hija. Amo a mi esposa. Perdí a mi esposa, pero no quiero perder también a mi hija. Así que espero que la traten como la persona enferma que es”.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, en mayo un hombre de 76 años murió al ser empujado en las escaleras de una estación en Chelsea. El sospechoso detenido, Rhaamell Burke -ex bailarín de Broadway- había sido dado de alta del hospital apenas horas antes.

En diciembre Kerri Aherne fue acusada de apuñalar a una turista en un baño de la famosa tienda Macy’s en Nueva York, tras ser dada de alta de un hospital mental por un cuadro de esquizofrenia. En julio de 2025 Christian Valdez, ex convicto de nacionalidad peruana, regresó a la cárcel tras declararse culpable de empujar a su novia a los rieles del Metro de Nueva York, dejándola amputada. Tras su última detención su sobrina le dijo a la prensa que sufría de esquizofrenia.

En mayo de 2025 fue hallado muerto Matthew Zoll, joven de 23 años que padecía esquizofrenia y que estuvo desaparecido durante hacía 6 meses siendo sospechoso de haber matado a su padre en Long Island (NY).

En 2024 Alexander Fleming fue acusado de matar a su tía Juanita Dallas a golpes usando el palo de una escoba durante una pelea en la casa de la víctima en Queens (NYC). Fuentes policiales dijeron que Fleming podría ser bipolar y sufrir esquizofrenia, pero no quedó claro de inmediato si se trataba de condiciones médicas documentadas.

También ese año Miguel Duval, joven con aparentes problemas mortales, fue acusado de empujar mortalmente a su madre dominicana Vianel García en un parque del Alto Manhattan (NYC). En 2018 la niñera Yoselyn Ortega fue condenada a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional por el asesinato de dos niños a que estaban a su cargo en un hogar en Manhattan (NYC) en 2012. La defensa alegó hasta el final del juicio que la niñera padecía una enfermedad mental y que en el momento del doble homicidio “sufría una psicosis severa” y era víctima de un “trastorno disociativo”.

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