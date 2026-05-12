De bailarín en Broadway a acusado de homicidio en el Metro: la triste historia de un hombre en Nueva York

Rhaamell Burke, el hombre acusado de haber empujado fatalmente a propósito al anciano Ross Falzone (76) por las escaleras en una estación del Metro de Nueva York, había trabajado como bailarín en Broadway, meca teatral de fama mundial.

Según la Policía de Nueva York, Burke se acercó por detrás de la víctima y lo empujó por las escaleras de la estación 18th St (línea 1) poco después de las 9:30 p.m. del jueves. Horas antes el sospechoso había sido dado de alta tras ser sometido a una evaluación psiquiátrica, luego de un incidente afuera de la Comisaría NYPD 17, en Midtown East Manhattan. Al ser detenido, el hombre de 32 años nativo de Carolina de Norte, confirmó que carecía de domicilio fijo.

Tras conocer el caso, el alcalde Zohran Mamdani dijo estar “horrorizado” y ordenó una investigación sobre cómo el Hospital Bellevue permitió que Burke se marchara apenas unas horas antes del ataque mortal en el Chelsea.

Carrera en Broadway

Al conocerse la noticia de su arresto como sospechoso de homicidio, casi nadie sabía que Burke había sido en el pasado reciente un talentoso bailarín de Broadway que cayó en desgracia durante la pandemia del coronavirus que paralizó la industria en 2020-21, según reveló un amigo al New York Post.

Burke publicaba fotografías suyas junto a estrellas de cine en Instagram y formó parte del elenco del musical “King Kong” en Broadway en 2018-19, recibiendo crédito oficial en IBDB.com. También al parecer se graduó en Long Island University. Pero su conducta delictiva marcó el inicio de una extraña espiral descendente que lo alejó de las luces de Broadway, escenario donde parecía tener un futuro brillante, agregó el amigo no identificado.

Arrestos en Nueva York

Según fuentes policiales, Burke había sido arrestado en NYC en cuatro ocasiones en los últimos tres meses. La detención más reciente había sido el 2 de abril en la estación subterránea West Fourth St, en West Village, donde supuestamente empujó a una mujer de 23 años por la parte posterior de la cabeza tras una discusión, provocándole contusiones. En relación con ese caso, se declaró “no culpable” y se le concedió la libertad bajo supervisión.

A media tarde del jueves 7 de mayo supuestamente Burke se acercó a un agente policial afuera de la Comisaría 17 en East 51st St, sacó un palo de un cubo de basura y lo mantuvo a su costado durante unos tres segundos antes de soltarlo, según informó NYPD. No quedó claro de inmediato qué dijo Burke, pero tras un breve intercambio con al menos un agente fue detenido y trasladado en una patrulla al Hospital Bellevue, donde fue sometido posteriormente a una evaluación psiquiátrica.

A las 4:39 p.m. el hospital le dio el alta. No quedó claro de inmediato qué tratamiento había recibido Burke. El hospital no ha emitido comentarios. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La delincuencia en el Metro de NYC ha subido en 2026, luego de que el año pasado fuese el “más seguro” en mucho tiempo. La violencia sigue siendo constante en estaciones, vagones del Metro y buses MTA. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como “la indigencia y el abuso de sustancias“, resumió CNN a fines de 2024.

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