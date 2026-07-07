Irán advierte que no negociará un acuerdo final con EE.UU. “mientras continúen las amenazas”

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, anunció que su país no iniciará las conversaciones para un pacto definitivo con Estados Unidos mientras persistan las advertencias bélicas de EE.UU., en respuesta al pronunciamiento del presidente Donald Trump, quien afirmó que atacaría la infraestructura energética e industrial del país persa de no concretarse un tratado.

En tal sentido, el jefe de la diplomacia iraní recordó los compromisos suscritos el pasado 17 de junio en el Memorando de Entendimiento.

“El párrafo 13 del Memorando de Entendimiento es claro: las negociaciones sobre el acuerdo final no comenzarán mientras continúen las amenazas. Respeten su firma”, declaró Araqchi en X.

Asimismo, acompañó su declaración con material gráfico de la procesión fúnebre del líder supremo Alí Jameneí para recalcar la cohesión social. El ministro aseguró que ni la ciudadanía ni las Fuerzas Armadas se doblegarán ante presiones externas.

¿Qué señala el párrafo 13 citado por Irán?

La cláusula estipula que la fase definitiva del diálogo arrancará únicamente tras la aplicación de cinco puntos específicos. Los apartados demandan el cese del conflicto en todos los frentes, la apertura del estrecho de Ormuz, el desbloqueo de capitales iraníes y la suspensión de las sanciones petroleras. Hasta el momento, ambas delegaciones han sostenido dos rondas técnicas enfocadas en activar dichas condiciones previas antes de abordar el programa nuclear.

La postura oficial de Irán se produce después de las declaraciones de Donald Trump sobre el futuro de las relaciones bilaterales. El gobernante estadounidense reiteró su interés en un pacto, pero advirtió sobre las consecuencias de un fracaso en la mesa de diálogo.

“Podemos derribar sus puentes en una hora. Podemos dejar fuera de servicio su suministro energético, todas esas grandes plantas que han construido”, señaló el republicano.

El intercambio de declaraciones coincide con un repunte de las tensiones en el estrecho de Ormuz, donde se registran ofensivas contra navíos y bombardeos norteamericanos en posiciones costeras. Teherán ratificó que el tránsito por la zona requiere su autorización explícita.

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