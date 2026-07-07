La razón por la que el iPhone “e” cuesta menos que el resto de la línea de Apple

Con la llegada del iPhone 17e, Apple consolidó una estrategia para ofrecer un teléfono más accesible sin dejar de pertenecer a su generación más reciente. La diferencia de precio frente al iPhone 17 se explica por una serie de recortes en diseño, cámaras y funciones, aunque mantiene algunas de las características más importantes.

Apple reemplazó en 2025 la popular línea iPhone SE por la nueva familia iPhone ‘e’, una alternativa más económica pensada para quienes desean un dispositivo reciente sin pagar el precio de los modelos insignia.

El iPhone 17e, lanzado a principios de 2026, cuesta $599, mientras que el iPhone 17 tiene un precio inicial de $799, es decir, una diferencia de $200.

Qué sacrifica Apple para reducir el precio

Aunque ambos teléfonos parten de 256 GB de almacenamiento e incluyen compatibilidad con Apple Intelligence, existen varias diferencias importantes que explican el menor costo del modelo ‘e’.

En el diseño, el iPhone 17 incorpora Dynamic Island, mientras que el iPhone 17e conserva el tradicional notch. Además, el modelo económico solo ofrece tres colores, frente a los cinco disponibles en el iPhone 17.

La pantalla también es más pequeña y prescinde de funciones como ProMotion y Always-On Display, presentes en el modelo superior.

Menos cámaras y algunas funciones eliminadas

Otra de las diferencias más notorias está en el apartado fotográfico.

El iPhone 17 cuenta con un sistema de doble cámara Fusion, mientras que el iPhone 17e utiliza una única cámara Fusion de 48 megapíxeles, con un lente de menor tamaño y una apertura menos amplia, lo que reduce el desempeño en fotografía y video.

La cámara frontal también cambia. El iPhone 17 incorpora una cámara Center Stage de 18 megapíxeles, mientras que el iPhone 17e mantiene la cámara TrueDepth de 12 megapíxeles utilizada en generaciones anteriores.

El modelo económico tampoco incluye compatibilidad con fotografía macro, la generación más reciente de Photographic Styles ni la función Camera Control.

También cambia el rendimiento y la carga

Aunque ambos dispositivos utilizan el procesador A19, el chip del iPhone 17e cuenta con un núcleo menos en la GPU, lo que reduce ligeramente su capacidad gráfica.

La autonomía también presenta diferencias. Apple estima hasta 30 horas de reproducción de video para el iPhone 17, frente a 26 horas del iPhone 17e.

En cuanto a la carga inalámbrica, el iPhone 17 admite MagSafe de hasta 25 W, mientras que el iPhone 17e está limitado a 15 W.

Está pensado para quienes no buscan el modelo más avanzado

La estrategia de Apple es similar a la utilizada por Samsung con sus modelos Galaxy FE, que ofrecen teléfonos recientes con algunas funciones recortadas para mantener un precio más bajo.

Según la publicación original, el iPhone 17e está dirigido a usuarios que no cambian de teléfono cada año ni aprovechan todas las funciones avanzadas de un smartphone, pero que desean mantenerse dentro del ecosistema de Apple.

El análisis también señala que, aunque el iPhone 16 cuesta apenas $100 más que el iPhone 17e, el nuevo modelo ofrece ventajas como el doble de almacenamiento, un procesador más moderno y otras mejoras que pueden convertirlo en una mejor opción para algunos compradores.

Además, destaca que Apple suele retirar rápidamente del mercado los modelos “e” anteriores cuando presenta una nueva generación, por lo que quienes esperen a la llegada de un eventual iPhone 18e podrían tener dificultades para encontrar disponible el iPhone 17e.

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