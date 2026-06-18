Apple aumentará precios de productos ante incremento de costos de producción

Apple se prepara para elevar los precios de algunos de sus productos debido al aumento en los costos de componentes clave utilizados en su fabricación, una situación que afecta a toda la industria tecnológica y que está vinculada al auge de la inteligencia artificial.

Tim Cook, quien recientemente realizó su última participación como director ejecutivo de Apple durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC), confirmó en una entrevista con The Wall Street Journal que la compañía planea ajustar los precios de sus dispositivos ante el encarecimiento de los chips de memoria y almacenamiento.

Aunque el ejecutivo no precisó qué productos serán afectados ni cuándo entrarán en vigor los incrementos, sus declaraciones llegan a pocos meses del esperado lanzamiento de la línea iPhone 18, prevista para septiembre, así como de la posible presentación del primer teléfono plegable de la empresa.

“Desafortunadamente, los aumentos de precios son inevitables”, dijo Cook al diario.

“Estamos haciendo todo lo posible para mitigar los enormes incrementos de costos que nos están trasladando y hemos intentado proteger a nuestros clientes de estas alzas, pero la situación se ha vuelto insostenible”.

La advertencia no tomó por sorpresa a los analistas. Durante la presentación de resultados financieros del segundo trimestre, realizada en mayo, Cook ya había señalado que los costos de la memoria tendrían un impacto creciente en nuestro negocio, aunque en ese momento no ofreció detalles específicos sobre posibles ajustes de precios.

De acuerdo con especialistas, el encarecimiento de los chips podría afectar especialmente a los iPhone, aunque todavía no está claro si el aumento alcanzará a toda la gama de dispositivos o únicamente a determinados modelos.

El origen del problema se encuentra en la creciente demanda de infraestructura para inteligencia artificial.

Empresas tecnológicas de todo el mundo están comprando enormes cantidades de memoria y almacenamiento para alimentar sistemas de IA cada vez más avanzados, lo que ha provocado una fuerte escasez de chips RAM.

La crisis es tan severa que dentro de la industria ya se le conoce como ‘RAMmageddon’, un término utilizado para describir la combinación de escasez y aumento acelerado de precios de estos componentes.

Apple no es la única compañía afectada por esta situación. Otros gigantes tecnológicos también han trasladado parte de los costos a los consumidores.

Microsoft elevó los precios de sus consolas Xbox durante 2025, mientras que Sony anunció un incremento en el costo de algunas versiones de PlayStation en abril.

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