Apple confirma aumento de precios de Mac y iPad por la escasez de chips: así afecta la IA a tu bolsillo

Comprar una Mac o un iPad ahora costará más. Apple confirmó un aumento de entre $100 y $300 en varias computadoras y tabletas, argumentando una grave escasez de chips de memoria provocada por el auge de la inteligencia artificial. Para muchas familias con presupuestos limitados, esto significa pagar entre 15% y 25% más por los mismos equipos.

La empresa señaló que el ajuste entró en vigor el jueves 26 de junio, luego de haber absorbido durante meses el alza en los costos de producción, pero la presión sobre el suministro de componentes hizo inevitable trasladar una parte del aumento a los consumidores.

¿Cuánto suben los precios de las Mac y los iPad?

De acuerdo con Apple y varios reportes de medios especializados, los aumentos se aplicaron a varios de los modelos más vendidos:

MacBook Neo (laptop de entrada): pasa de $599 a $699 (+$100).

(laptop de entrada): pasa de (+$100). MacBook Air 512 GB : pasa de $1,099 a $1,299 (+$200).

: pasa de (+$200). MacBook Pro 14″ básica : pasa de $1,699 a $1,999 (+$300).

: pasa de (+$300). iPad Air 128 GB : pasa de $599 a $749 (+$150).

: pasa de (+$150). iPad Pro WiFi 256 GB (11″): pasa de $999 a $1,199 (+$200).

Muchos de estos cambios implican aumentos de 20% o más respecto al precio anterior.

Apple también subió los precios del altavoz HomePod y del visor de realidad mixta Vision Pro, aunque mantuvo sin cambios, por ahora, los precios base del iPhone, Apple Watch y AirPods.

La prueba de cómo la IA presiona tu presupuesto tecnológico

En el anuncio de Apple no hay referencia a la inflación general ni a los tipos de cambio. El argumento central es la crisis global de chips de memoria y almacenamiento (DRAM y NAND) causada por el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial.

“Los costos de la memoria y el almacenamiento han aumentado drásticamente debido a la creciente demanda de centros de datos de IA”, indicó Apple en su anuncio.

En términos prácticos: la misma memoria que hoy alimenta modelos de IA como los que usan grandes empresas está encareciendo la laptop con la que un estudiante hispano hace tareas o el iPad con el que una familia resuelve las clases en línea de sus hijos.

¿Cómo se siente este incremento de precios en el bolsillo?

Para muchas familias, el salto de $100 a $300 dólares en el precio de una computadora puede significar:

Posponer la compra de una Mac y buscar modelos reacondicionados

Cambiar de marca hacia PCs con Windows o tabletas Android más baratas

O estirar una laptop vieja uno o dos años más, aun cuando su rendimiento ya no es óptimo

De acuerdo con expertos citados por The Boston Globe, una MacBook Pro que sube de $1,699 a $1,999 se convierte en un golpe directo al presupuesto de estudiantes universitarios y trabajadores creativos, sectores donde Apple tiene una fuerte presencia.

¿Qué puedes hacer si pensabas comprar un Mac o iPad?

Si tenías la intención de adquirir uno de estos equipos, estas acciones pueden ayudarte a mitigar el impacto:

Revisar modelos reacondicionados en la propia tienda de Apple o distribuidores autorizados. Suelen mantener precios más cercanos a los previos al aumento

en la propia tienda de Apple o distribuidores autorizados. Suelen mantener precios más cercanos a los previos al aumento Comparar con otras marcas de laptops y tabletas que no han subido tanto sus precios o que aún no han trasladado todos los costos de memoria

de laptops y tabletas que no han subido tanto sus precios o que aún no han trasladado todos los costos de memoria Aprovechar programas educativos : Apple y otros fabricantes mantienen descuentos para estudiantes y docentes; con el nuevo nivel de precios, esos programas cobran más relevancia

: Apple y otros fabricantes mantienen descuentos para estudiantes y docentes; con el nuevo nivel de precios, esos programas cobran más relevancia Considerar capacidad real de uso: quizá no sea imprescindible tener un iPad Pro de $1,199 cuando un iPad Air de $749 es suficiente para el uso escolar o familiar.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el aumento de precios de Apple

¿Desde cuándo aplican los nuevos precios de Mac y iPad?

Los cambios entraron en vigor este jueves 26 de junio de 2026, cuando Apple actualizó su tienda en línea a nivel global. Los nuevos precios ya aparecen tanto en la web como en tiendas físicas.

¿Los aumentos son solo en Estados Unidos o también en otros países?

No son exclusivos de Estados Unidos. Los incrementos son globales, con ajustes en dólares, euros y otras monedas. En algunos mercados, las subidas superan el 20% por el tipo de cambio.

¿El iPhone también subió de precio por la escasez de chips?

Por ahora, no. Apple dejó sin cambios los precios base del iPhone, Apple Watch y AirPods, aunque dejó abierta la puerta a “ajustes adicionales” en el futuro si la crisis de chips persiste.

¿Esto significa que todos los dispositivos electrónicos van a subir?

Al igual que Apple, otras grandes tecnológicas han anunciado aumentos en consolas, laptops y tabletas, citando el mismo problema: la explosión de demanda de chips por la IA.

¿Es buen momento para comprar Mac o iPad, o conviene esperar?

Si necesitas el equipo de inmediato para estudiar o trabajar, lo más razonable es buscar opciones reacondicionadas, de generaciones recientes, antes de que los nuevos precios también los afecten. Algunos analistas creen que la oferta de chips podría normalizarse en 2027, pero no hay garantía de que los precios regresen a niveles anteriores.

Conclusión

El aumento de precios de Mac y iPad confirma que la revolución de la inteligencia artificial ya está cobrando factura en el hogar y en el bolsillo de miles de familias. Si la escasez de chips de memoria se prolonga, no solo será más caro renovar una laptop o tablet: también podrían subir los servicios en la nube, almacenamiento digital y otros productos que dependen de los mismos componentes.

Para los hogares donde la tecnología es una herramienta de trabajo y educación, tendrán que diseñar estrategias para estirar al máximo el uso de cada dispositivo al que pudieran acceder antes de que el próximo salto de precios los deje definitivamente fuera de su alcance.

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