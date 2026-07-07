Los 5 superalimentos contra la grasa visceral que la ciencia sí respalda

Aunque una dieta balanceada acompañada de hábitos de vida saludable son la clave de la salud en general, el experto en obesidad y dietista Doctor Mike Diamonds propone al menos cinco alimentos que ayudarán a eliminar la grasa visceral.

Este tipo de grasa, situada alrededor de los órganos internos, está vinculado a problemas de salud. La incorporación de ciertos alimentos puede ser una forma efectiva de abordar esta preocupación.

Cuidar tus órganos internos también puede ser un proceso delicioso y lleno de color y frescura en tu plato: media toronja en el desayuno, una taza de té verde antes de entrenar y una porción de salmón silvestre son pequeños hábitos con un impacto gigante en tu salud metabólica. Crédito: Shutterstock

5 alimentos que ayudan a reducir la grasa viceral



Alimentos aliados contra la grasa visceral: El salmón, la toronja, el té verde, las semillas de chía y la espirulina no solo aportan nutrientes esenciales, sino que actúan a nivel celular y hormonal para ayudarte a combatir la inflamación silenciosa y reducir la grasa profunda que rodea tus órganos. Crédito: Shutterstock

1. Espirulina

La microalga espirulina crece en lagos de agua dulce. Por su alto valor nutricional, la NASA la desarrolló como fuente de alimento para astronautas en el espacio, y el ejército la evaluó como alimento de supervivencia para soldados debido a su brutal densidad nutricional.

¿Por qué ayuda a perder grasa?

Entre el 60% y el 70% de su peso seco es proteína , lo que la convierte en uno de los alimentos más ricos en este macronutriente en el planeta. Esta proteína suprime el hambre activando la hormona peptídico YY , que le dice a tu cerebro que deje de buscar comida.

, lo que la convierte en uno de los alimentos más ricos en este macronutriente en el planeta. Esta proteína suprime el hambre activando la , que le dice a tu cerebro que deje de buscar comida. Además de la proteína, contiene un compuesto activo llamado ficocianina (el pigmento que le da su color). Las investigaciones sugieren que la ficocianina interfiere con los macrófagos, unas células inmunitarias que se infiltran en la grasa visceral, provocando inflamación y resistencia a la insulina. La espirulina interrumpe este ciclo inflamatorio.

Un metaanálisis de 17 ensayos controlados aleatorios demostró que la suplementación con espirulina redujo el peso corporal, el porcentaje de grasa y el IMC en adultos con sobrepeso y obesidad. No va a “derretir” la grasa por arte de magia, pero sumada a un déficit calórico, apoya la pérdida de grasa a nivel hormonal y celular.

Cómo consumirla: Diamonds recomienda agregar de 1 a 2 cucharaditas de espirulina en polvo a tu batido matutino con una fruta de sabor fuerte (como mango o piña) para enmascarar su sabor herbal. Si la consumes por primera vez, comienza con media cucharadita.

2. Toronja (Pomelo)

La toronja es rica en un flavonoide llamado naringenina, que activa dos proteínas (PPAR-alfa y PPAR-gamma) que actúan como interruptores maestros, ordenándole al cuerpo que utilice la grasa como energía en lugar de almacenarla, explica el experto. También ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, evitando que el exceso de glucosa se convierta en tejido adiposo.

La evidencia científica citada por el experto —un ensayo controlado aleatorio— mostró que los participantes que comieron media toronja fresca antes de sus tres comidas diarias durante 12 semanas perdieron significativamente más peso que el grupo de control, mejorando también su resistencia a la insulina.

Es importante tener en cuenta que la toronja interactúa fuertemente con medicamentos para la presión arterial, estatinas y anticoagulantes. Por lo que, si es tu caso, debes consultar a tu médico.

Cómo consumirla: El experto recomienda comer media toronja en el desayuno junto a tu fuente de proteína. Intenta comer la parte blanca (el albedo) que está justo debajo de la cáscara, ya que es donde se concentra la mayor cantidad de naringenina. En caso de que la sientas muy amarga, añade un toque de miel en lugar de azúcar refinada.

3. Salmón

Uno de los alimentos más saludables es el salmón por ser una fuente de proteína de alta calidad, ácidos grasos omega-3 y minerales.

Antiinflamatorio natural: Estudios revelan que el salmón es rico en ácidos grasos omega-3 y un aliado para combatir la inflamación silenciosa de bajo grado, que a su vez es una de las barreras más subestimadas para perder peso , ya que bloquea las hormonas del hambre y la señalización de la insulina. Los estudios en humanos demuestran que el omega-3 reduce drásticamente estos marcadores inflamatorios.

Estudios revelan que el es rico en y un aliado para combatir la de bajo grado, que a su vez es una de las barreras más subestimadas para , ya que bloquea las hormonas del hambre y la señalización de la insulina. Los estudios en humanos demuestran que el reduce drásticamente estos marcadores inflamatorios. Proteína de alta calidad: Tan solo una porción de 100 gramos aporta unos 25 gramos de proteína por solo 200 calorías, activando las hormonas de la saciedad .

Tan solo una porción de 100 gramos aporta unos 25 gramos de por solo 200 calorías, activando las . Fuente de minerales: En especial el yodo, esencial para la tiroides (la glándula que regula tu ritmo metabólico). El experto explica que muchas personas tienen niveles bajos de yodo sin saberlo, lo que ralentiza el metabolismo.

Cómo consumirlo: Prioriza el salmón de captura silvestre sobre el de criadero, ya que su perfil de omega-3 es superior. Consúmelo de 2 a 3 veces por semana, o intercámbialo por macarela (caballa) o sardinas.

4. Té Verde

Otra fuente natural de antioxidantes es el té verde, clave para perder la grasa visceral por la sinergia de dos compuestos específicos: la EGCG (epigalocatequina galato) y la cafeína.

Sinergia metabólica: La EGCG y la cafeína bloquean la enzima que degrada la noradrenalina (la molécula que le ordena a tu cuerpo liberar y quemar grasa como combustible). Al bloquear esta enzima, la señal de quema de grasa permanece activa por más tiempo.

Cómo consumirlo: Toma de 2 a 3 tazas de té verde al día, idealmente antes de entrenar. Infusiónalo a unos 80°C en lugar de usar agua hirviendo, ya que el calor excesivo puede dañar las catequinas.

5. Semillas de Chía

Las semillas de chía son un superalimento ideal para aportar calorías de calidad y saciedad. Tan solo dos cucharadas aportan unas 140 calorías, contienen 10 gramos de fibra y 5 gramos de proteína.

El poder del gel soluble: La chía es reconocida por su fibra soluble. Esta diminuta semilla, al hidratarse, aumenta entre 11 y 12 veces su tamaño original, formando un gel espeso en el estómago. Esta fibra ralentiza la digestión, un efecto que hace que la glucosa entre a la sangre de forma gradual. También genera una gran sensición de saciedad por varias horas y aporta omega-3 de origen vegetal.

Cómo consumirlas: La forma ideal de consumirlas es mezclando dos cucharadas de semillas de chía en yogur griego, avena o batidos. Déjalas reposar de 10 a 15 minutos para que se forme el gel antes de consumirlas.

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