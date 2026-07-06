Desayunar más temprano: la estrategia para acelerar el metabolismo y controlar el peso

Comenzar el día con un buen desayuno más temprano puede ser una estrategia beneficiosa para la pérdida de peso y el mantenimiento de niveles saludables de glucosa en sangre, según investigadores del Programa de Cronobiología Médica del Departamento de Medicina del Hospital General de Massachusetts Brigham.

Los investigadores evaluaron cómo la termogénesis inducida por la dieta alcanza su punto máximo por la mañana y disminuye por la tarde. Encontraron una relación entre la ingesta tardía de alimentos con un aumento de la masa corporal, mientras que las mismas comidas consumidas por la mañana producen mayores respuestas termogénicas que las de la noche.

El poder de la cronobiología: ¿Por qué la hora de comer afecta tu peso?

Un desayuno temprano y balanceado activa la termogénesis inducida por la dieta, optimizando el gasto calórico desde las primeras horas del día. Crédito: Shutterstock

La investigación liderada por Han-Chow Koh, PhD, y Frank AJL Scheer, PhD, mostró que alterar los hábitos alimenticios a favor de las comidas matutinas podría influir positivamente en el gasto energético diario. Por esta razón, este cambio en la programación de las comidas tiene el potencial de contribuir a una mejor regulación del peso corporal, ofreciendo así una nueva perspectiva para las recomendaciones de salud metabólica.

El reloj metabólico: ¿Por qué adelantar el desayuno es una estrategia eficaz?

El desayuno ideal según la ciencia: una combinación equilibrada de proteínas, carbohidratos complejos y grasas saludables para mantener estable la glucosa. Crédito: Shutterstock

La clave del estudio se basa en que un desayuno adecuado puede contribuir a acelerar los procesos metabólicos. Tomar el desayuno temprano, desde las 7:00 a. m., ayuda a acelerar el metabolismo, lo que a su vez incide en la prevención de problemas endocrinológicos asociados con el aumento de grasa corporal, especialmente en aquellos en edad mediana. Cuando las personas retrasan sus comidas unas cuatro horas, queman menos calorías durante el tiempo que permanecen despiertas, señalan los investigadores.

Una vez que los expertos recomiendan el desayuno como estrategia nutricional, otro punto no menos importante es definir qué es un “buen desayuno”. Aunque parezca obvio, se trata de una comida para romper el ayuno de las horas de sueño que debe ser balanceada, rica en proteínas, carbohidratos complejos y grasas saludables.

Recordemos que los estudios científicos y nutricionistas desaconsejan desayunos ricos en azúcares, harinas refinadas, jugos de frutas y yogures industrializados, ya que estos elevan los niveles de azúcar en sangre y sobrecargan las funciones del hígado y los riñones, además de favorecer la ganancia de peso.

Otro factor clave es la hora del desayuno: los expertos recomiendan la primera hora tras despertar para optimizar las funciones metabólicas y endocrinológicas del cuerpo.

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