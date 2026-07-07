Mamdani lanza “el chisme oficial NYC” en español para que latinos estén conectados con la Ciudad

La Ciudad de Nueva York ofrece decenas de programas de apoyo a neoyorquinos de bajos y medianos recursos, pero una de las grandes problemáticas con las que se enfrentan las agencias municipales es que el mensaje no le llega a todos.

Y con casi del 30% de los residentes de la Gran Manzana de origen hispano, buena parte de ellos inmigrantes, el alcalde, Zohran Mamdani, acaba de lanzar la iniciativa “el chisme oficial NYC”, un esfuerzo de su administración más amplio para llegar a los neoyorquinos directamente en español.

Por ello, a partir de hoy, el Alcalde neoyorquino, al igual que las agencias que integran el gobierno municipal, se comunicarán de manera directa con latinos de la ciudad, a través de WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas por las familias hispanas de la ciudad.

A través de ese canal directo de comunicación, el mandatario de la Gran Manzana busca llevar información municipal de primera mano a aquellos neoyorquinos que, con demasiada frecuencia, son los últimos en recibirla. Las actualizaciones y anuncios de la Ciudad se realizarán cada miércoles por la mañana.

Asimismo, la Ciudad anunció el relanzamiento de la cuenta de Instagram de la administración municipal en español, donde hispanos de la Gran Manzana podrán enterarse de programas disponibles y noticias de una docena de agencias distintas para mantenerse informados, solicitar ayuda y aplicar a iniciativas vigentes.

“Todo neoyorquino merece saber qué hace la Ciudad por ellos, en el idioma que habla en casa. Y los neoyorquinos de habla hispana ya utilizan Instagram y WhatsApp a diario, así que por ahí es por donde les llegaremos”, le dijo el alcalde Mamdani a El Diario NY, al anunciar en exclusiva el lanzamiento de la iniciativa de alcance, donde recalcó que busca también facilitar la concentración de información.

“En lugar de pedir a la gente que navegue por una docena de agencias municipales distintas, estamos reuniendo toda la información en un solo lugar y en español”, dijo Mamdani. “El Ayuntamiento no debería ser algo que uno tenga que salir a buscar; debería llegar hasta ti con actualizaciones sobre vivienda, servicios públicos, eventos culturales y los recursos que tu familia necesita, todo en el idioma que conoces y en el que confías”.

La iniciativa, que está disponible desde hoy mismo, contará entre otras cosas con actualizaciones de políticas locales, explicaciones en lenguaje sencillo sobre servicios municipales, anuncios de servicio público y transmisiones en vivo con diversos funcionarios de la Ciudad, todo en español.

Y en momentos en que existe temor constante entre los inmigrantes que viven en los cinco condados, “el Chisme Oficial NYC”, también proporcionará recursos informativos relacionados con temas de inmigración y servicios públicos, al igual que anuncios de emergencia.

La noticia fue recibida con mucha emoción entre residentes hispanos de la Gran Manzana como Berenice González, quien aseguró que una de las razones por las que a veces no logra conectarse con programas municipales es porque la información no está concentrada en un solo espacio y muchas veces está en inglés.

“Esa idea gusta mucho, porque va a sernos de mucha ayuda, especialmente a familias latinas donde hay padres como yo que no hablamos inglés. Ojalá nos expliquen bien todo para poder beneficiarnos al máximo”, dijo la madre de familia mexicana, quien aprovechó para hacerle otro llamado al Alcalde.

“Algo que me gustaría que hiciera Mamdani es que hable en español en sus mensajes, así como hacía De Blasio (el exalcalde de NY). Yo lo vi hablando en español en un anuncio de campaña y habla muy bien. Así sea poquito en las conferencias o en lo que ponga en redes, quisiera oirlo en español”.

Datos de la iniciativa