Mamdani activa la alerta máxima en Nueva York por peligro de inundaciones repentinas

La ciudad de Nueva York movilizó un plan de respuesta completo ante la llegada de un sistema meteorológico severo que, de acuerdo con las estimaciones, traerá consigo torrenciales tormentas eléctricas e inundaciones repentinas generalizadas.

Intensas precipitaciones y riesgos inmediatos

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una alerta de inundación hasta las 6:00 de la mañana del martes, pronosticando lluvias bases de 2 a 3 pulgadas en la mayor parte de los cinco distritos de Nueva York. En áreas aisladas donde las tormentas se repiten sobre los mismos vecindarios, la precipitación localizada total podría llegar hasta 6 pulgadas.

Los expertos alertan de lluvias máximas de entre 2 y 3 pulgadas por hora, capaces de causar inundaciones repentinas que ponen en riesgo la vida. Se tiene previsto que el periodo de mayor riesgo sea entre las 4:00 y las 10:00 de la mañana de este lunes, afectando gravemente el tránsito vehicular matutino.

Los funcionarios advierten que estas intensas precipitaciones posiblemente desbordarán los sistemas de drenaje, generando inundaciones repentinas en barrios bajos, calles, carreteras y pasos subterráneos, mientras que las fuertes ráfagas de viento podrían derribar ramas de árboles y líneas eléctricas.

Áreas de alto riesgo y respuesta de la ciudad

En respuesta a la amenaza climática, el alcalde Zohran Mamdani activó el Plan de Emergencia contra Inundaciones Repentinas de la ciudad de Nueva York, de acuerdo con lo que decía un comunicado de su oficina.

De acuerdo con lo que se informa, la Oficina de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM), junto con los departamentos de medio ambiente, saneamiento y transporte, dedicó el fin de semana a limpiar las alcantarillas e inspeccionar barrios propensos a inundaciones.

Además, se han puesto en estado de alerta equipos especializados de respuesta a emergencias para su despliegue rápido.

El equipo especial de grúas del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) está desplegado en cada distrito para retirar rápidamente los vehículos atascados en las carreteras inundadas, mientras que el equipo especial de retirada de árboles caídos está preparado para retirar los escombros causados por los fuertes vientos, informó Fox 5 NY.

Asimismo, NYCEM dijo que los equipos de asistencia están comunicándose activamente con los ciudadanos de los apartamentos en la planta baja y en el sótano, que son los que corren más peligro de padecer inundaciones repentinas.

“Las inundaciones repentinas pueden desarrollarse rápidamente y crear condiciones peligrosas con poca antelación”, explicó la comisionada de Gestión de Emergencias de la ciudad de Nueva York, en un comunicado, Christina Farrell.

“Prevemos que los periodos de fuertes lluvias afectarán especialmente al tráfico matutino del lunes y continuarán durante todo el día, por lo que los neoyorquinos deben planificar con antelación, prever tiempo adicional para sus desplazamientos y estar preparados para condiciones climáticas que cambian rápidamente”, agregó.

Consejos de seguridad

Los funcionarios hicieron un llamado a conductores y peatones a limitar sus desplazamientos y evitar circular por las carreteras durante las fuertes lluvias. Si es necesario viajar, se recomienda usar el transporte público y nunca caminar ni conducir por medio de zonas inundadas.

Los residentes de viviendas en sótanos o plantas bajas deben elaborar un plan de evacuación de inmediato, sabiendo exactamente adónde ir si el agua comienza a subir.

Según NYCEM, en todos los distritos se pueden encontrar lugares seguros para pasar la noche llamando al 311, y los residentes pueden registrarse en línea para recibir actualizaciones específicas.

De acuerdo con el departamento, los dueños deben asegurar los muebles de exterior sueltos, los cubos de basura y otros objetos dentro de las viviendas para evitar que se conviertan en un peligro arrastrado por el viento o que bloqueen el desagüe en la calle.

Los ciudadanos pueden mantenerse informados sobre la evolución de la situación registrándose para recibir actualizaciones de emergencia en tiempo real enviando un mensaje de texto con la palabra NOTIFYNYC al 692-692 o visitando el sitio web de preparación de la ciudad.

Cualquier persona atrapada por las inundaciones o en peligro inminente debe llamar al 911, mientras que los peligros que no sean de emergencia, como los desagües bloqueados o los árboles caídos, deben reportarse al 311.

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