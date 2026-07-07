Mega Millions y Powerball acumulan casi $1,000 millones: cuándo son los próximos sorteos en EE.UU.

La expectativa por los grandes premios de lotería vuelve a crecer en Estados Unidos, donde Mega Millions y Powerball se acercan juntos a una cifra cercana a los $1,000 millones de dólares en jackpots disponibles. Millones de jugadores en todo el país buscan convertirse en los próximos ganadores de una fortuna que podría cambiar sus vidas.

El próximo gran premio en juego corresponde a Mega Millions, que ofrece un estimado de $576 millones para el sorteo de este martes por la noche. La extracción de los números ganadores está programada para las 11 p.m. (ET), cuando participantes de todo el país conocerán si alguno de los boletos vendidos logra acertar la combinación millonaria.

Un día después llegará el turno de Powerball. El sorteo del miércoles por la noche tendrá un premio mayor estimado en $436 millones, aumentando todavía más la atención alrededor de las loterías nacionales más populares de EE.UU.

2 sorteos millonarios mantienen la expectativa entre jugadores

La suma de ambos jackpots representa una oportunidad combinada cercana a los $1,000 millones, una cantidad que impulsa las ventas de boletos y genera largas filas en algunos puntos de venta cuando los premios alcanzan cifras históricas.

Aunque los montos llaman la atención, las probabilidades de ganar el premio mayor siguen siendo extremadamente reducidas. En Mega Millions, la posibilidad de acertar todos los números necesarios para llevarse el jackpot es de aproximadamente 1 entre 290,472,336.

En Powerball, las probabilidades son similares: cerca de 1 entre 292,201,338 para obtener el premio principal. Por esta razón, especialistas en lotería recuerdan que no existe una estrategia que aumente las posibilidades de ganar.

Elegir números relacionados con fechas importantes, utilizar combinaciones consideradas de la suerte o dejar que el sistema seleccione los números de manera automática con Quick Pick ofrece exactamente las mismas oportunidades. Cada combinación tiene una probabilidad independiente en el sorteo.

A pesar de las bajas probabilidades, los sorteos continúan atrayendo a millones de personas porque representan la posibilidad de obtener premios extraordinarios con una inversión pequeña. Además del jackpot, ambos juegos entregan premios secundarios a quienes logran acertar algunas partes de la combinación ganadora.

Los mayores premios mantienen vivo el sueño de ganar

La historia reciente de la lotería en EE.UU. cuenta con varios ejemplos de jugadores que pasaron de tener un boleto común a convertirse en ganadores de cifras multimillonarias.

Entre los premios más destacados se encuentran grandes jackpots de Mega Millions y Powerball que han superado ampliamente los cientos de millones de dólares. Estos casos alimentan la expectativa cada vez que los acumulados vuelven a crecer.

Para los próximos sorteos, los jugadores podrán adquirir sus boletos hasta los horarios límite establecidos por cada estado participante. Las reglas, precios y horarios de cierre pueden variar según la jurisdicción, por lo que las autoridades recomiendan revisar la información local antes de participar.

Mientras Mega Millions y Powerball se preparan para sus próximas extracciones, la atención permanecerá puesta en los números que podrían convertir a un jugador en el nuevo ganador de uno de los premios más grandes disponibles en Estados Unidos.

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