Mujer murió apuñalada por su amiga afuera del edificio que compartían en Nueva York: acusación

Lexus Bullock, joven de 27 años, fue acusada como sospechosa de haber matado a puñaladas a su amiga Thalia Woods (31) mientras estaban departiendo socialmente afuera del edificio donde ambas vivían en El Bronx (NYC).

Al parecer el crimen sucedió cuando ambas comenzaron a pelear bajo los efectos del alcohol frente al edificio de cinco plantas situado en Teller Avenue, cerca de East 171st St, alrededor de las 10:20 p.m. del domingo. Ayer Bullock fue acusada de apuñalar en el pecho y cortar el cuello de Woods.

“No sabemos cuál fue el motivo de la discusión. Creo que ni ellas mismas lo saben. Había mucho alcohol de por medio”, declaró un detective familiarizado con el caso.

La víctima y la sospechosa vivían en apartamentos distintos pero eran muy amigas, según comentaron los vecinos. Habían estado bebiendo juntas durante todo el día en una BBQ frente al edificio antes de que la situación se tornara violenta, añadieron los residentes.

“Eran mejores amigas”, dijo al Daily News una inquilina de 34 años, quien solo facilitó su nombre de pila, Shannel. “Todos estábamos bebiendo. Intenté detener la pelea”.

Las mujeres estaban sentadas sobre el auto de Bullock conversando y posteriormente comenzaron a pelear. “No sé por qué discutían”, dijo Shannel. “Logré que se calmaran, pero cuando Thalia (Woods) le dio un puñetazo en la cara, la otra chica (Bullock) fue a su auto, sacó un cuchillo… Intenté impedirlo, pero ella seguía blandiendo el cuchillo de forma frenética”.

La víctima le pidió a Shannel que llamara a una ambulancia, según su relato. La policía detuvo a Bullock y la acusó de homicidio y posesión ilegal de armas. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Los investigadores subieron el auto de Bullock a una grúa de la policía de Nueva York (NYPD) y se lo llevaron el lunes por la tarde.

“Tenían historia”, comentó un amigo en común que prefirió no revelar su nombre. “Ambas habían salido de albergues. A veces bebían, tenían algún roce y luego se reconciliaban. Tenían sus altibajos por tonterías, pero siempre acababan arreglándose”, añadió.

Un pariente de Woods, que pidió permanecer en el anonimato, señaló que consideraban a la sospechosa como parte de la familia. “Seguimos siendo amigos de la persona que lo hizo. Es como una sobrina para mí”, dijo. “Es una situación complicada”.

Homicidios entre amigos

A fines de junio Kristin Sculley, joven de 22 años, fue acusada de homicidio por apuñalar a su amigo Robert Carragher III (28) mientras él dormía en su domicilio en el condado Nassau de Long Island (NY).

También el mes pasado NYPD informó que al parecer un joven latino había sido ultimado por sus amigos, quienes le colocaron un GPS en el auto para robarle sus joyas en El Bronx.

En marzo de este año Jeremy Allen fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, tras ser declarado culpable de torturar y asesinar a su amigo de infancia Christopher Hahn (43), en Long Island (NY).

En 2025 Claudia Banton fue declarada culpable de haber ejecutado a su amiga de toda la vida frente a un grupo de personas en una calle en Brooklyn (NYC) y luego huir a Florida. A fines de 2021 Karen Abigaíl Delacruz Reyes fue acusada por la muerte de su pareja, la salvadoreña Marta Esmeralda Carbajal (20), apuñalada en el hogar que compartían en Long Island (NY), en medio de una pelea por celos.

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